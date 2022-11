Qual canal vai passar jogo do Botafogo hoje ao vivo (01/11/2022)

Nesta terça-feira, 1 de novembro, o Botafogo tem compromisso marcado com o Cuiabá pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no Estádio Nilton Santos. O jogo do Botafogo hoje terá início às 19h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo para todo o país.

Em 10º lugar com 47 pontos, o Glorioso contabiliza 13 vitórias, oito empates e 13 derrotas. Se vencer a partida desta terça-feira, o elenco da casa pode entrar para o G-8 do Brasileirão, zona de classificação para a Copa Libertadores do ano que vem. Porém, se não vencer, se não vencer, aí garante matematicamente a vaga na fase de grupos da Sul-Americana.

Do outro lado, o Cuiabá está em 16º lugar com 34 pontos, contabilizando oito vitórias, 10 empates e 16 derrotas por toda a competição de futebol. O elenco do Cuiabá subiu duas posições depois de ganhar do Avaí na última rodada, o que fez com que o clube se afastasse da degola. Para continuar fora da zona de rebaixamento tem que ganhar hoje.

Que horas é o jogo do Botafogo hoje no Brasileirão

O jogo do Botafogo hoje começa às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira ao vivo.

Torcedores que moram nos estados de Roraima, Rondônia, Mato Gross, Mato Grosso do Sul, Acre e Amazonas, além de Fernando de Noronha, devem ficar atentos com a diferença de horário, já que a transmissão segue o horário de Brasília por todo o país.

O Estádio Nilton Santos, localizado na cidade do Rio de Janeiro, tem capacidade para receber 46 mil torcedores. Nesta terça, deve contar com os apaixonados pelo Fogão no apoio à equipe contra o rebaixamento.

Data: 1º de novembro de 2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos

TV: Premiere

LiveStream: GloboPlay no aplicativo ou site www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima

Onde vai passar jogo do Botafogo hoje e Cuiabá

O jogo do Botafogo e Cuiabá hoje terá transmissão do Premiere, pay-per-view, às 19h (Horário de Brasília) para todos os estados do Brasil ao vivo.

Disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, é necessário ter o pacote de canais por valor extra na mensalidade.

Também dá pra assistir na plataforma do GloboPlay. Você pode entrar no aplicativo do celular, tablet, computador e na smartv.

