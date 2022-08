Qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje x Ituano (26/08)

Pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão, o Grêmio recebe o Ituano nesta sexta-feira, 26 de agosto, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 19h (Horário de Brasília). Válido pelo segundo turno da competição, saiba em qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje ao vivo.

O Grêmio soma 44 pontos e está na 3ª posição da tabela, atrás do líder Cruzeiro e do vice Bahia. Já o Ituano vem na 10ª posição contabilizando 33 pontos.

Qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje

O jogo do Grêmio hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, a partir das 19h (Horário de Brasília).

Para acompanhar todos os lances do embate entre Grêmio e Ituano, o torcedor deve sintonizar o pay-per-view, disponível em todos os estados do Brasil por valor extra na mensalidade da TV fechada. Para obter o pacote de canais, o torcedor deve entrar em contato com a sua operadora ou acessar o site www.premiere.globo.com, com valores que vão de R$ 59,90, até R$ 89,90.

Prefere assistir online? Então a plataforma de GloboPlay é a opção para o torcedor. Disponível em aplicativos para celular, tablet, computador ou smart TV, o produto também pode ser acesso pelo navegador no site www.gloplay.globo.com entre os valores de R$ 24,90 até R$ 86,90.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Arbitragem: Andre Luiz de Freitas Castro

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

Que lugar o Grêmio está na Série B?

O Grêmio está em terceiro lugar na Série B do Brasileirão com 44 pontos, contabilizando onze vitórias, onze empates e três derrotas.

Com apenas três jogos perdidos, o tricolor gaúcho tem uma das melhores campanhas ao lado do Cruzeiro, com o segundo melhor ataque e a melhor deseja do campeonato. São 30 gols marcados e 13 sofridos apenas, e por isso o resultado nesta sexta-feira pode alterar o desempenho do Grêmio.

Na última rodada, o Grêmio empatou com o Cruzeiro em 2 a 2, garantindo a sua posição. Se vencer, no entanto, assume a vice-liderança mesmo que provisoriamente para desbancar o Bahia, que só joga no domingo pelo fim de semana.

Como mandante, o Grêmio soma 9 vitórias, uma derrota e três empates, aparecendo como um dos melhores na temporada.

Prováveis escalações de Grêmio x Ituano

Pedro Geromel, suspenso na última partida, está novamente disponível para jogar nesta sexta-feira, enquanto Kannemann e Jhonata seguem fora por lesões.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves, Nicolas; Villasanti, Lucas Leiva, Biel; Bitello, Guilherme e Diego Souza.

Os visitantes não tem novas baixas para o confronto de hoje.

Provável escalação do Ituano: Jefferson; Kaio, Carlão, Mário Sérgio, Lucas Vinicius Dias Costa; Caique, Rafael Pereira, Aylon, Lucas; Gabriel Barros e Papagaio.

Próximos jogos:

GRÊMIO:

Criciúma x Grêmio – Terça-feira, 30/08 às 20h30 – Série B do Brasileirão

Grêmio x Vila Nova – Sexta-feira, 02/09 às 21h30 – Série B do Brasileirão

ITUANO:

Ituano x Operário PR – Terça-feira, 30/08 às 20h30 – Série B do Brasileirão

Náutico x Ituano – Sexta-feira, 02/09 às 19h – Série B do Brasileirão

