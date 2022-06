Qual canal vai passar jogo do Inter x Flamengo hoje e horário (11/06)

Prepare o coração torcedor, porque hoje tem jogo grande no Brasileirão. Neste sábado, 11 de junho, Internacional e Flamengo se enfrentam pela décima primeira rodada da competição, a partir das 21h (Horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Para ficar por dentro, confira em qual canal vai passar o jogo do Inter x Flamengo hoje ao vivo.

Qual canal vai passar jogo do Inter x Flamengo hoje ao vivo?

O jogo do Inter x Flamengo hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere.

Disponíveis apenas em operadoras por assinatura, os canais serão responsáveis por transmitirem as emoções do confronto do Brasileirão neste sábado. O torcedor deve ficar atento aos horários para curtir de pertinho o bom futebol.

Se preferir, pode assistir online através do aplicativo para celular, tablet, computador e até na própria smart TV. Basta baixar através da loja de aplicativos e sintonizar ao vivo. Assinante Globo Play também tem direito.

Informações do jogo do Internacional x Flamengo hoje:

Data: 11/06/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Arbitragem: Braulio da Silva (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Internacional tem sequência positiva

Depois de empatar com o Santos na rodada passada, o Inter aumentou para nove o número de invencibilidade no Brasileirão, sem perder nenhuma partidas até aqui. Ocupando a 7ª posição com 15 pontos, está próximo de ingressar no G4 da competição e, se vencer neste sábado, pode deixar para trás os adversários e assumir a posição.

Até aqui são três vitórias, seis empates e uma derrota, com apenas nove gols sofridos e onze marcados.

Para o time gaúcho, Edenílson cumpre suspensão, enquanto Tiago, Rodrigo, Boschillia e Wesley estão lesionados e em recuperação no departamento médico do clube.

Escalação do Internacional: Daniel; Vitão, Renê, Mercado, Fabricio Bustos; Maurício, Gabriel, Wanderson, Patrick; Pedro Henrique e David. Técnico: Mano Menezes

Flamengo com técnico novo

O Flamengo demitiu o técnico português Paulo Sousa após a derrota para o RB Bragantino na última quarta-feira, pela décima rodada do Brasileirão. O trabalho do comandante vinha sendo questionado pela torcida e também pela diretoria, enquanto o Mengo ocupa a 14ª posição com 12 pontos.

Dorival Júnior é o novo treinador do Fla, mas quem vai comanda o elenco até aqui é Mário Jorge, do sub-20.

Em toda a temporada, contabiliza três vitórias, três empates e quatro jogos perdidos, acumulando duas derroas seguidas.

Para o jogo de hoje, o rubro-negro continua sem Fabrício Bruno e Matheus França, lesionados.

Escalação do Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, David Luiz, Pablo, Ayrton; Willian Arão, João Gomes, Andreas Pereira; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Dorival Junior

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Paulo Sousa e sua comissão técnica não comandam mais o time profissional. A atividade da próxima sexta-feira (10) será dirigida por Mario Jorge, técnico do sub-20. #CRF — Flamengo (@Flamengo) June 9, 2022

Palpites Internacional x Flamengo

Não há favoritos no confronto deste sábado. De um lado, o Inter joga em casa e tem a invencibilidade, e do outro o Flamengo que busca retomar o bom desempenho para se afastar do rebaixamento.

O Internacional vai pressionar os adversários do começo ao fim da partida, com excepcionalidade para o lado ofensivo dentro de campo. Já o Fla quer se redimir com a torcida depois de uma sequência ruins de resultados no Brasileirão, e sem o técnico Paulo Sousa.

De uma é certa, o torcedor pode esperar uma partida com muitos gols por ambos os lados.