Qual canal vai passar jogo do Palmeiras x Flamengo hoje (21/08)

Tem disputa grande neste domingo, 21 de agosto! Lutando na parte de cima da classificação, Palmeiras e Flamengo jogam a 23ª rodada do Brasileirão às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, na capital paulista. O torcedor quer saber em qual canal vai passar jogo do Palmeiras x Flamengo hoje, com transmissão gratuita para todo o país.

O Verdão está invicto a 11 jogos na temporada, somando 48 pontos e está na liderança com folga, somando sete de vantagem. Já o Flamengo vem na 3ª posição com 39 pontos, atrás do rival deste domingo e o Fluminense.

Qual canal vai passar jogo do Palmeiras x Flamengo hoje

O jogo do Palmeiras e Flamengo hoje vai passar na Globo, Premiere e GloboPlay, a partir das 16h (horário de Brasília).

Preparado para acompanhar um grande jogo de futebol hoje, torcedor? O duelo entre Palmeiras e Flamengo tem transmissão da Globo, pela TV aberta, de graça em todo o Brasil, menos para os estados de MG, RS, BA e PA. A narração fica por conta de Luís Roberto com comentários de Junior, Caio Ribeiro e Sandro Meira Ricci.

Mora em alguns dos estados que não vai passar o futebol? Fique tranquilo, porque o canal do Premiere é a opção através das operadoras de TV por assinatura, com Milton Leite, Ana Thaís Matos, Paulo César de Oliveira e o ex-jogador Zé Roberto.

Procurando facilidade? Aí, a opção é assistir de graça e online no streaming GloboPlay, que retransmite a partida deste domingo através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV. É só acessar o site www.globoplay.globo.com, clicar em “Agora na TV”. Assim que o mosaico abrir, basta clicar em “Assista agora” e colocar o e-mail e senha de usuário no site da Globo, onde caso não tenha é só fazer o cadastro.

Feito o cadastro, é só acessar o Agora na TV novamente e curtir o jogo de hoje ao vivo e sem pagar nada.

Quem tem mais vitórias no confronto entre Palmeiras e Flamengo?

O Palmeiras é quem tem mais vitórias no confronto contra o Flamengo, com 47 vitórias contra 34 empates e 42 triunfos para o time carioca, segundo dados do site oficial do clube alviverde. Em toda a história são 123 jogos disputados entre os dois.

No quesito gols são 190 gols marcados para o Palmeiras e 180 para o Flamengo, ou seja, o alviverde também tem a vantagem nas marcações.

A última vez que os times do Flamengo e Palmeiras se enfrentaram aconteceu em 20 de abril de 2022, pelo Brasileirão na temporada atual na 4ª rodada. O placar, entretanto, deixou a desejar em 0 x 0.

Confira no vídeo a seguir a última partida entre os times.

Prováveis escalações do jogo do Palmeiras x Flamengo

Como não joga mais a Copa do Brasil e o compromisso na Libertadores vai demorar, Abel Ferreira deve manter o time titular para o clássico neste domingo. Jailson segue se recuperando de lesão.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Scarpa, Dudu e Rony.

Já Dorival, técnico do Fla, deve optar por poupar titulares para a Copa do Brasil no meio da semana. Enquanto isso, Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Diego Alves continuam indisponíveis.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Ronei, David Luiz, Pablo, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro; Arrascaeta (Everton Cebolinha), Gabigol e Pedro (Lázaro).

Próximos jogos de Palmeiras x Flamengo

PALMEIRAS:

Fluminense x Palmeiras – Sábado, 27/08 às 19h – Brasileirão

Athletico PR x Palmeiras – Terça-feira, 30/08 às 21h30 – Copa Libertadores

FLAMENGO:

São Paulo x Flamengo – Quarta-feira, 24/08 às 21h30 – Copa do Brasil

Botafogo x Flamengo – Domingo, 28/08 às 18h – Brasileirão

