Qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje, domingo (31/07)

Neste domingo, 31 de julho, Athletico PR e São Paulo se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje ao vivo? A partida é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, com transmissão ao vivo pela TV aberta de graça.

O tricolor, com 26 pontos, vem de vitória diante do América na Copa do Brasil, enquanto o Athletico empatou sem gols com o Flamengo também na competição da CBF.

Qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje?

O jogo terá transmissão da Globo e Premiere às 16h (Horário de Brasília). Além disso, o serviço de streaming Globo Play exibe também a partida para todo o país em tempo real.

Pela TV abeta, o canal da Globo transmite a partida entre Athletico e São Paulo aos estados de SP, PA, CE, AL, MT, MS, TO e GO, com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Sálvio Spinola. Para o torcedor que mora em outros estados, a opção é assistir através do Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra.

Online, o streaming Globo Play retransmite as imagens do confronto ao vivo pela plataforma do celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do jogo do Athletico PR x São Paulo hoje:

Data: 31/07/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

VAR: Rafael Traci

Qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje ao vivo: Globo, Premiere e Globo Play

Athletico PR e São Paulo no Brasileirão

Jogando no Maracanã, o Athletico não saiu do empate sem gols contra o Flamengo durante a semana, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Agora, o Furacão concentra-se 100% na disputa do Brasileirão onde aparece na 5ª posição com 31 pontos, contabilizando nove vitórias, quatro empates e seis derrotas. Sob o comando de Felipão, entretanto, o desempenho do grupo caiu, mas se vencer hoje vai subir até o G4 da competição.

Do outro lado, o São Paulo se deu bem na Copa do Brasil ao vencer o América durante a semana. Pela primeira divisão, o elenco tricolor vem na 10ª posição com 26 pontos, com cinco vitórias, onze empates e três derrotas. Com Rogério Ceni, o São Paulo tem o quarto melhor ataque do Brasileirão. Mesmo fora de casa, a vitória consegue levar o clube paulista até a parte de cima da tabela.

Quantas rodadas tem o Brasileirão 2022 Série A?

O Campeonato Brasileiro da Série A tem 38 rodadas, dividido em primeiro e segundo turno.

Disputado em pontos corridos, vinte equipes disputam a primeira divisão do Brasileirão onde cada vitória vale 3 pontos, empate 1 para os dois times e a derrota nenhum. Cada um dos participantes enfrenta o mesmo time por duas vezes, uma em casa e a outra fora.

O primeiro colocado será o campeão, enquanto os outros três da parte de cima ganham vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Já os quatro últimos da classificação serão rebaixados até a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Quais são os jogos que tem hoje do Campeonato Brasileiro?

A vigésima rodada do Brasileirão é a primeira do segundo turno. Todos os vinte times entram em campo neste fim de semana, do sábado até a segunda-feira, 1º de agosto, para buscarem os três pontos e a vitória.

O destaque fica para o duelo entre Corinthians e Botafogo, além do embate entre Athletico e São Paulo e depois Internacional e Atlético Mineiro.

Confira a seguir todos os jogos de hoje para não perder nenhum lance.

Sábado (30/07):

Goiás x Coritiba – 16h30

Ceará x Palmeiras – 16h30

Corinthians x Botafogo – 19h

Flamengo x Atlético GO – 20h30

Domingo (31/07): – qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje

Athletico PR x São Paulo – 16h

Internacional x Atlético MG – 16h

Cuiabá x Fortaleza – 16h

América MG x Avaí – 18h

RB Bragantino x Juventude – 19h

Segunda-feira (01/08):

Santos x Fluminense – 20h

Leia também: Jogador com maior salário do mundo? Ranking dos mais ricos