Santo André x jogo do São Paulo: onde vai passar o Tricolor Paulista ao vivo (05/02)

O duelo entre Santo André e São Paulo abre a sexta rodada do Campeonato Paulista neste domingo, 5 de fevereiro. No Estádio Brunão, as equipes disputam os três pontos pela primeira fase do torneio, com o jogo do São Paulo começando às 16h (Horário de Brasília).

O duelo entre Santo André e São Paulo foi disputado em 39 oportunidades, com 21 vitórias ao tricolor, dez empates e apenas oito triunfos aos adversários, segundo dados do portal de estatísticas O Gol.

Douglas Marques é quem vai apitar o jogo do São Paulo hoje. Os assistentes vão ser Marcelo Carvalho e Denis Matheus Afonso.

Qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje no Paulistão

O jogo do São Paulo hoje no Paulistão terá transmissão da Record e Premiere às 16h, horário de Brasília.

O embate é válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista neste domingo, com transmissão na TV aberta pelo canal da Record e também nas operadoras por assinatura com o Premiere.

O torcedor só precisa sintonizar a emissora Record em qualquer lugar no estado de São Paulo. A narração vai ser de Lucas Pereira com comentários de Dodô e Renato Marsiglia.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view disponível entre operadoras de TV paga. O torcedor precisa comprar o pacote de canais por valor extra na mensalidade. Também dá para adquirir o PPV de maneira avulsa no GloboPlay e Amazon Prime.

Como assistir o jogo do Tricolor online hoje

Para o torcedor que quer assistir ao duelo entre Santo André e São Paulo hoje, dá para sintonizar o Paulistão Play ou site do R7 e PlayPlus.

Streaming oficial da Federação Paulista de Futebol, o Paulistão Play está disponível por assinatura nos valores de R$ 27,90 ao mês ou R$ 75,33 no ano.

Também dá para assistir de graça no portal R7 ou no aplicativo do PlayPlus, com imagens. Aqui, a narração vai ser de Silvio Luiz, apresentação de Zé Luiz e comentários dos humoristas Bola e Carioca.

Dá para assistir no streaming através da RecordTV e no PlayPlus.

Escalações de Santo André x São Paulo

Os anfitriões não tem novas baixas no plantel de jogadores.

Provável escalação do Santo André: Lucas Frigeri; Ricardo Luz, Rodolfo, Matheus Mancini, Romário; Gerson Magrão, Marthã, Dudu Vieira; Pablo, Gabriel Taliari e Léo Ceará.

O técnico Rogerio Ceni não pode contar com Arboleda, Igor Vinícius, André Anderson, Rafinha, Diego Costa e Ferraresi por lesões.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Pablo Maia, Beraldo, Alan Franco, Welington; Méndez, Rodrigo Nestor, Galoppo; David, Luciano e Calleri.

Grupo do São Paulo no Paulistão

O São Paulo está no grupo B na primeira fase do Campeonato Paulista. O time contabiliza 8 pontos com duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Mirassol, Água Santa e Guarani também disputam o grupo com o tricolor paulista. Com bom desempenho, as duas vagas disponíveis provavelmente serão disputadas até o fim da primeira fase entre os quatro integrantes do grupo.

Lembrando que eles não podem se enfrentar na primeira fase.

GRUPO B

1 São Paulo - 8 pontos

2 Mirassol - 5 pontos

3 Água Santa - 5 pontos

4 Guarani - 4 pontos

