Qual canal vai passar jogo do Sport x Guarani na Série B hoje - 07/05

Equipes se enfrentam neste domingo pela rodada da Série B do Brasileirão com objetivos bem diferentes

Sport e Guarani disputam a quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo, 07 de maio, no Estádio Ilha do Retiro, em Recife. O jogo do Sport começa às 19h, horário de Brasília, e tem transmissão ao vivo na televisão. Enquanto o Guarani ocupa o G-4 da tabela, o Sport está na zona de rebaixamento.

Confira todas as informações de como assistir a partida neste domingo.

Onde vai passar jogo do Sport hoje na TV?

A partida entre Sport e Guarani hoje vai passar na BAND e no pay-per-view Premiere neste domingo. Dá para assistir em todos os estados do Brasil ao vivo.

Na TV aberta, a BAND vai exibir a partida de graça em todo o país. É só sintonizar com o controle remoto no canal e curtir as emoções da Série B do Brasileirão.

Outra opção é o pay-per-view Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo por valor extra na mensalidade.

Como assistir Sport online hoje?

Para quem não vai estar em casa para assistir o jogo do Sport no horário marcado, a opção é acompanhar pela internet. Lembre-se que é necessário ter um dispositivo com acesso à internet.

O site da Band disponibiliza a programação de graça (www.band.uol.com.br). É só acessar o portal, se cadastrar com email e a senha e assistir. O BandPlay, plataforma digital da emissora, funciona também de maneira gratuita.

Quem é cliente GloboPlay também pode assistir o jogo do Sport e Guarani hoje. Basta sintonizar a plataforma com o usuário e encontrar os canais ao vivo.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife

Onde assistir: BAND, Premiere e GloboPlay

Escalações de Sport x Guarani

No meio da semana, o Sport perdeu nos pênaltis para o Ceará na final da Copa do Nordeste. Hoje, tem como premissa agarrar a vitória e deixar a zona de rebaixamento da Série B. Por isso, o técnico Enderson Moreira deve escalar os titulares.

O Guarani não tem desfalques para o jogo deste domingo. Na última rodada perdeu para o Juventude, mas continua na parte de cima da classificação.

Sport: Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús; Fabinho, Ronaldo Henrique, Edinho, Jorginho; Luciano Juba e Vagner Love.

Guarani: José Guilherme; Van Van, Lucão, Alan Santos da Silva, Diogo Mateus; Wenderson, Alexis Alvariño, Régis; Bruninho, Bruno José e Bruno Mendes.

O foco continua: amanhã voltamos ao Campeonato Brasileiro. Bora subir! ⬆️ pic.twitter.com/FhMNZmTMHe — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 6, 2023

Arbitragem

O árbitro Anderson Daronco foi escalado para apitar o jogo do Sport hoje contra o Guarani neste domingo, na Ilha do Retiro, pela rodada da Série B do Brasileirão. Os auxiliares serão Alessandro Alvaro Rocha, Maira Mastella Moreira e o quarto árbitro Cesar Pereira Leite.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável é Emerson de Almeida Ferreira. O profissional vai analisar cada lance de possível pênalti, provável falta e cartões vermelhos e amarelos.

