Qual canal vai passar jogo do Vasco hoje x Bahia e horário ao vivo (15/05)

Ambas as equipes da Série B do Brasileirão estão na parte de cima da tabela de classificação

Disputando na parte de cima da classificação, Vasco e Bahia se enfrentam neste domingo, 15 de maio, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, no encerramento da sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com transmissão exclusiva, saiba em qual canal vai passar jogo do Vasco hoje.

Qual canal vai passar jogo do Vasco hoje?

O jogo do Vasco e Bahia hoje vai passar na Globo, SporTV 2 e Premiere, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A TV Globo vai exibir o confronto da Série B de graça e ao vivo menos para os estados de SP, MG, PE, MT, CE, AL, MS, TO, GO, RS e PR.

Se você está acostumado assistir na TV paga, o canal do SporTV 2 também vai transmitir o jogo do Vasco neste domingo para todo o Brasil. O Premiere, pay-per-view, também é responsável por exibir as imagens do jogo.

O Premiere está disponível no celular, smart TV, computador ou até para tablets através do aplicativo da plataforma e do Globo Play.

Informações do jogo do Vasco hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA)

Onde assistir: Globo, SporTV 2 e Premiere

+ Quando é a final do Brasileirão 2022: datas e premiação

Prováveis escalações do Vasco x Bahia:

Bruno Nazário cumpre suspensão após ter sido expulso na última partida.

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Andrey Santos, Yuri, Getúlio, Nenê, Gabriel Pec; Raniel. Técnico: Zé Ricardo

O elenco do Bahia não tem novas baixas para o jogo deste domingo.

Escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio, Luiz Henrique; Patrick de Lucca, Rezende, Daniel, Vitor Jacaré, Marco Antônio; Davó. Técnico: Guto Ferreira

Vasco e Bahia na Série B do Brasileirão

O Vasco faz um excelente início de temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o time ainda não perdeu, ocupando a 5ª posição com 10 pontos, tendo duas vitórias e quatro empates. Por esse motivo, se garantir os três pontos jogando em casa neste domingo, continua vivo pela briga até a liderança.

Do outro lado, o Bahia se classificou para as oitavas da Copa do Brasil ao bater o Azuriz nos pênaltis. Agora, neste domingo, concentra-se para disputar o Brasileirão onde é líder com vantagem. Com 13 pontos, tem quatro vitórias, um empate e uma derrota, buscando permanecer na ponta até garantir-se com o acesso.

Vasco x Bahia último jogo

As equipes de Vasco e Bahia se enfrentaram em campo pela última vez em 31 de janeiro de 2021, pela Série A do Campeonato Brasileiro, na 33ª rodada da temporada.

Por 0 x 0, empate sem gols, os times somaram apenas um ponto disputando no Estádio São Januário.

Veja no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos entre os times.