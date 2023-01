Onde assistir jogo do Corinthians na Copinha hoje x Comercial SP - 12/01/2023

Maior campeão da Copinha, o Corinthians entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Comercial, a partir das 21h45 (Horário de Brasília) na segunda fase da competição de base. O jogo do Corinthians terá a bola rolando na Arena Fonte Luminosa, em Arararaquara. Quer saber onde assistir? Confira o texto a seguir.

Onde vai passar jogo do Corinthians na Copinha hoje

Rede Vida, SporTV e GloboPlay vão transmitir o jogo do Corinthians na Copinha hoje às 21h45 (Horário de Brasília) nesta quinta-feira ao vivo.

Na TV aberta, a Rede Vida é a responsável por exibir a partida entre Corinthians e Comercial por todo o território nacional. O canal pode ser sintonizado em antenas parabólicas aqui no Brasil e até países vizinhos.

Mas para quem já está acostumado, aí é só ligar o televisor no SporTV, disponível em operadoras pagas como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Atenção: em estados como o Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a transmissão do jogo vai começar a partir das 20h45.

Como assistir jogo do Corinthians na Copinha online

Para quem prefere assistir tudo pelo celular, é só sintonizar no GloboPlay, a plataforma de streaming da Rede Globo para assinantes.

Sim, torcedor, é preciso ser assinante para ter acesso ao conteúdo do produto. Para quem já é membro basta entrar no navegador (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo para celular, tablet ou smartv.

Caso contrário, acesse o portal e escolha o melhor plano ao seu bolso.

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Arararaquara

Onde assistir: Rede Vida e SporTV

LiveStream: GloboPlay

Corinthians x Comercial SP

Para alcançar a tão sonhada segunda fase, o Corinthians garantiu-se com facilidade na liderança do grupo 12 com nvoe pontos. Pela rodada de estreia venceu o Zumbi (4x0). Depois, na segunda rodada, superou o Fast com qualidade (1x3) e por fim na terceira rodada ganhou da Ferroviária (0x4).

O Timão é o maior campeão da Copinha na história.

Escalação do Corinthians hoje: Kauê; Caipira, Alemão, Murillo, Vitor Meer; Zé Vitor, Matheus Araújo, Pedrinho; Juninho, Wesley e Arthur Sousa.

Do outro lado, o Comerical busca o seu primeiro título na competição de base. Pelo grupo 11, o elenco estreou com empate diante do Sport (1x1), depois ganhou do Volta Redonda (2x0) e por fim empatou com o Sport sem gols marcados, terminando em segundo lugar com cinco pontos marcados.

Escalação do Comercial SP hoje: Tiago Henrique; Lucca, Matheus de Paula, Pedro Henrique, Igor; Caua, Gabriel, Pedro Henrique Ortolan, Robert, Matheus; Bruno.

Quem o Corinthians vai enfrentar na terceira fase?

Se vencer o Comercial nesta quinta-feira, o Corinthians vai enfrentar o Sport ou Zumbi na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Assim como manda o chaveamento, o alvinegro poderá reencontrar o Zumbi, oponente que venceu na fase de grupos, durante a terceira fase durante o mata-mata. Caso contrário, poderá trombar no Sport, elenco que o Coringão ainda não enfrentou.

O Corinthians é o favorito no duelo desta quinta, assim como o Sport contra o Zumbi.

Quantos títulos da Copinha o Flamengo tem?

O Corinthians é o maior campeão da Copinha em toda a história com 10 títulos, conquistados em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017.

Único elenco decacampeão, o Timão também conta com o fato de ser o primeiro vencedor de toda a história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, torneio criado para reunir as categorias de base na temporada

Na edição passada, entretanto, o Corinthians caiu na terceira fase ao ser derrotado pelo Resende.

Relembre como foi a última conquista de título do Corinthians na Copinha.



