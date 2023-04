Brasileirão: Onde assistir jogo do Grêmio e Santos (16/04)

Torcedor pode assistir o embate do Brasileirão na TV paga e no serviço de streaming neste domingo

Para fechar com chave de ouro a primeira rodada do Brasileirão, Grêmio e Santos se enfrentam neste domingo, 16 de abril, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O embate tem início às 18h30, horário de Brasília, com transmissão exclusiva para todo o Brasil ao vivo.

O árbitro da partida hoje vai ser Wilton Pereira Sampaio, com o responsável pelo VAR sendo Rodolpho Toski Marques, de acordo com a escala da CBF na rodada.

Por que o jogo do Grêmio vai ser em Caxias do Sul?

A estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro vai ser no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, porque o clube cumpre punição após a briga nas arquibancadas no confronto contra o Cruzeiro, na Série B do ano passado.

O jogo marca o retorno do Grêmio para a Série A do Brasileirão. Mesmo sem jogar em Porto Alegre, o Tricolor promete fazer bonito em Caxias do Sul, com a presença da torcida.

Após mandar a estreia para outro estádio na primeira rodada, o Grêmio terá que cumprir punição em outros dois confrontos do Brasileirão, jogando sem público no setor mais barato da Arena. Além disso, a multa de R$ 100 mil também foi aplicada após a confusão entre torcedores.

Grêmio estréia contra o Santos no Brasileiro em Caxias do Sul no Estádio Alfredo Jaconi. pic.twitter.com/DgAQBcNqCh — Joao Guimarães (@guimaraes3d) April 6, 2023

3 formas de assistir ao jogo Grêmio e Santos hoje?

O jogo do Grêmio e Santos hoje terá transmissão do SporTV, Premiere e GloboPlay ao vivo.

TV aberta: nenhum canal da televisão aberta vai exibir a estreia do Grêmio e do Santos no Brasileirão neste domingo. Devido ao horário, a partida segue nos canais pagos.

TV paga: o canal SporTV e o pay-per-view exibirão o duelo neste domingo para todo o Brasil. Ambos estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

Online: para ver online a transmissão do jogo do Grêmio e Santos é só sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming para assinantes. A plataforma está disponível no site ou aplicativos para celular, tablet ou smartv.

Escalações de Grêmio e Santos

Renato Gaúcho deverá colocar Luis Suárez na estreia do Tricolor no Brasileirão. No entanto, Fábio, Pepê, Ferreira, Geromel, Reinaldo, Diego Souza e Jhonata Robert seguem fora.

Para Odair Hellmann, técnico do Santos, Soteldo segue fora. Já Mendoza pode estar disponível.

Grêmio:

AdrieL,

João Pedro,

Kannermann,

Diego Barbosa,

Bruno Alves,

Villasanti,

Carballo,

Bitello;

Cristaldo,

Vina

Suárez.

Santos:

João Paulo;

Nathan,

Messias,

Eduarod Bauermann,

Felipe Jonatan'

Dodi,

Camacho,

Daniel Ruiz,

Lucas Lima,

Lucas Barbosa,

Marcos Leonardo.

Quantas rodadas tem o Brasileirão 2023?

Suárez vai brilhar pela artilharia?

Não há dúvidas de que a contratação de Luis Suárez, ex-jogador do Atlético de Madrid e Barcelona, pelo Grêmio é a maior do futebol brasileiro na temporada.

O uruguaio chegou ao Brasil no começo deste ano, após deixar o Nacional do Uruguai e disputar também a Copa do Mundo com a equipe nacional do Uruguai. O atacante foi campeão da Recopa Gaúcha e do Campeonato Gaúcho, mas quer muito mais.

Suárez será a arma principal do ataque gaúcho. No Campeonato Gaúcho ele marcou sete gols, artilheiro do clube de Porto Alegre e o segundo artilheiro no ranking.

Duplas da Série A com mais interações de gols e assistências entre si em 2023: 6 - Hulk & Paulinho

5 - Everaldo & Biel

4 - Germán Cano & Jhon Arias

4 - Luis Suárez & Franco Cristaldo

4 - Rony & Raphael Veiga

4 - Pedro & Ayrton Lucas

4 - Isidro Pitta & Jonathan Cafu 🤜🤛 pic.twitter.com/HmpgCDXNb8 — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 14, 2023

Leia também: Guia do Brasileirão 2023