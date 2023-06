O que vai acontecer com a Arena do Grêmio em 2023? Entenda a situação

Localizado em Porto Alegre, a Arena do Grêmio é a casa do Tricolor gaúcho. Na última terça-feira, 13 de junho, a Justiça de São Paulo determinou a penhora do estádio após o pedido dos bancos Santander, Banrisul e Banco do Brasil na justiça. Entenda a situação da arena e o que deve acontecer.

Por que a Arena do Grêmio vai a penhora?

Os bancos Santander, Banrisul e Banco do Brasil foram os financiadores da construção da Arena do Grêmio. Após diversos pedidos na justiça pela penhora do espaço, a Justiça de São Paulo finalmente acatou o pedido. As informações foram publicadas pelo portal GE.

Inaugurada em dezembro de 2012, a Arena do Grêmio faz parte da 'era das arenas' no Brasil sob o padrão FIFA, antes mesmo da Copa do Mundo de 2014. O espaço tem capacidade para receber 55 mil torcedores, além de trazer refletores estratégicos, seis acessos para o estacionamento e setores diferentes aos torcedores. Além de jogos, a Arena do Grêmio recebe também shows de grandes cantores e eventos.

A decisão da Justiça de São Paulo, feita pela juíza Adriana Cardoso dos Reis, foi divulgada em 13 de junho. A ação judicial e até mesmo o pedido de penhora é feito para exigir o pagamento das dívidas após esgotadas tentativas de cobranças. De acordo com o GE, a dívida é de R$ 226 milhões. Os bancos financiaram R$ 210 milhões na construção da Arena do Grêmio, mas apenas R$ 66 milhões foram pagos.

As cobranças são feitas desde 2022 mas, em abril de 2023, de acordo com o colunista da GHZ, Jocimar Farina, os bancos responsáveis voltaram a pressionar a antiga OAS, após a construção da Arena do Grêmio.

No processo, os réus são a Arena do Grêmio (Arena Porto-Alegrense), OAS e Karagounis.

O que dizem os responsáveis sobre a Arena?

Em comunicado publicado no site oficial, o Grêmio garantiu que nada vai mudar entre a relação da Arena do Grêmio e o clube dentro de campo. Isso significa que, até o fim da temporada, os jogos como mandante ainda serão disputados em Porto Alegre.

Além disso, o comunicado diz que a gestão gremista acompanha a situação de perto. Confira a seguir a nota completa publicada pelo Grêmio.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público se manifestar sobre a decisão proferida pela Justiça Estadual de São Paulo com relação à penhora da Arena, divulgada pela imprensa nesta terça-feira, 13.

O Clube informa que este é um assunto que vem sendo acompanhado de perto pela atual gestão, por advogados internos e externos designados para tratarem especificamente sobre o assunto.

É importante frisar que o Grêmio não é parte neste processo e que tem direito de receber a Arena livre e desembaraçada de quaisquer ônus.

Com isso, o Clube, por meio da presente nota, visa tranquilizar a sua torcida que continuará como mandante de seus jogos no estádio.

O tema seguirá merecendo a melhor da nossa atenção e, quando oportuno, a instituição poderá, eventualmente, trazer novas informações aos nossos torcedores".

Comunicado Oficial - Grêmio se manifesta sobre decisão judicial envolvendo a Arena.https://t.co/3NfyMfclBU — Grêmio FBPA (@Gremio) June 14, 2023

Qual é o próximo jogo do Grêmio como mandante?

O próximo jogo do Tricolor na Arena do Grêmio está marcado para quinta-feira, 22 de junho, contra o América Mineiro na 11ª rodada do Brasileirão às 19h, horário de Brasília.

O clube garantiu que os jogos como mandante ainda serão disputados na Arena do Grêmio. Isso significa que nada muda nos torneios de futebol. O Grêmio vai disputar na arena o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia.

O torcedor pode assistir o embate do Brasileirão contra o América Mineiro na quinta-feira pelo SporTV e Premiere, canais pagos, além da plataforma de streaming GloboPlay para assinantes.

