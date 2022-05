Qual canal vai passar o jogo do Grêmio hoje na Série B (29/05/22)

Buscando a liderança do Campeonato Brasileiro na Série B, o Grêmio entra em campo neste domingo, 29 de maio, para enfrentar o Vila Nova na nona rodada da competição. A bola vai rolar no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, a partir das 16h (Horário de Brasília). Confira em qual canal vai passar o jogo do Grêmio hoje.

Qual canal vai passar o jogo do Grêmio hoje?

Procurando saber em qual canal vai passar o jogo do Grêmio hoje ao vivo para assistir?

O torcedor tem a oportunidade de acompanhar a Série B na TV aberta neste domingo através da Globo, ou se preferir nos canais SporTV e Premiere, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

O canal da Globo vai transmitir o jogo do Grêmio somente para os estados do Rio Grande do Sul e Goiás ao vivo e totalmente de graça. Basta sintonizar e curtir a disputa pela nona rodada.

Pela TV fechada, os canais do SporTV e Premiere também vão passar, além do pay-per-view que também está disponível pelo celular, tablets, computador ou smart TV.

Informações do jogo do Grêmio hoje ao vivo:

Data: 29/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Arbitragem: Douglas Marques das Flores

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

Como estão Vila Nova e Grêmio na Série B?

Depois de tropeçar nas últimas duas rodadas da Série B, o Vila Nova busca os três pontos neste domingo sob o objetivo principal de escapar da zona de rebaixamento. O clube goiano vem na 17ª posição, abrindo a degola, com 8 pontos, colecionando uma vitória, cinco empates e duas derrotas. Se vencer, consegue escapar e de quebra se afastar.

Do outro lado, o Grêmio faz uma campanha regular neste início de temporada da Série B. Agora, em 6º lugar com 12 pontos, o elenco gaúcho acumula três partidas sem vencer, o que preocupa a diretoria e principalmente os torcedores. Ao todo, contabiliza até aqui três vitórias, três empates e duas derrotas. No meio da semana, venceu o Glória e conquistou o tricampeonato da Recopa Gaúcha.

Para o confronto deste domingo, o técnico Roger Machado vai contar com a volta de Kanemann.

Provável escalação do Vila Nova: Tony Batista; Alex da Silva, Alisson Agostinho, Renato, Formiga; Arthur, Victor, Matheuzinho, Dyego, Victor Andrade; Daniel Amorim. Técnico: Dado Cavalcanti

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Pedro Geromel, Bruno Alves, Kannemann, Edílson; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Nicolas; Biel e Diego Souza. Técnico: Roger Machado

Palpites para Vila Nova x Grêmio

O time do Grêmio é o favorito para o jogo deste domingo na Série B do Brasileirão. Os comandados de Roger Machado vem para campo com toda a confiança depois de conquistar a Recopa Gaúcha no meio da semana e, por isso, devem vencer o confronto.

Além da diferença entre os times na tabela, a pontuação também é visível, já que o Vila Nova luta contra o tempo para escapar da degola. Os anfitriões, entretanto, vão contar com o apoio da torcida em casa e buscar o resultado em todo momento, sem desistir.