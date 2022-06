Saiba em qual canal vai passar o jogo do Inter hoje. Foto: Reprodução / Ricardo Duarte / Internacional

Elenco visita o Goiás nesta quarta-feira, 15 de junho, pela décima segunda rodada do Brasileirão

Qual canal vai passar o jogo do Inter hoje? Transmissão e horário

A bola vai rolar entre Goiás e Internacional nesta quarta-feira, 15 de junho, pela décima segunda rodada do Brasileirão a partir das 20h30 (Horário de Brasília). Jogando no Estádio da Serrinha, em Goiânia, descubra em qual canal vai passar o jogo do Inter hoje ao vivo.

Jogando em casa, o elenco goiano quer os três pontos nesta quarta para se afastar da zona de rebaixamento e buscar uma posição na parte de cima da tabela. No fim de semana, empatou com o Ceará em 1×1 fora de casa.

O Inter, por outro lado, acumula a sua invencibilidade por dez jogos sem perder, ou seja, se mantém cada vez mais vivo na briga pela liderança do Brasileirão, tendo quatro pontos a menos que o atual líder. Na última rodada, venceu o Flamengo por 3×1 em casa.

Qual canal vai passar o jogo do Internacional hoje?

O canal que vai passar o jogo do Inter hoje vai ser o Premiere.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal só pode ser encontrado entre os televisores de usuários que obtém o pacote de canais de futebol. Se você ainda não é assinante, deve entrar em contato com a sua operadora.

Se preferir, pode curtir online através do Globo Play no aplicativo para celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV.

Informações do jogo Goiás x Internacional hoje:

Data: 15/06/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira

Onde assistir: Premiere

Escalação do jogo do Internacional hoje: Fellipe Bastos está suspenso, enquanto Hugo, Luiz Felipe, Matheusinho e Nicolas seguem lesionados. Escalação do Goiás: Tadeu; Sidnei, Reynaldo, Caetano; Dada Belmonte, Matheus Sales, Élvis, Caio Vinícius, Maguinho; Raul e Pedrinho. Técnico: Taison e De Pena cumpre suspensão no jogo de hoje, mas Tiago Barbosa, Boschilia e Wesley estão em recuperação no departamento médico. Escalação do Internacional: Daniel; Fabian Bustos, Mercado, Vitão, Renê; Gabriel, Rodrigo Dourado, Edenílson, Alan Patrick; Wanderson e David. Técnico: Mano Menezes Palpites Goiás x Internacional O Internacional é o favorito para ganhar o jogo desta quarta-feira, pela décima segunda rodada do Brasileirão. Brigando pela liderança, o Colorado mantém a sequência de dez jogos sem perder na competição. Para manter o alto desempenho dentro de campo, o grupo de Mano Menezes precisa dos três pontos, o que deve vir com extrema facilidade. Os anfitriões, por outro lado, mantém quatro rodadas sem perder, mas com alguns pequenos problemas que ainda precisam de resolução e que devem atrapalhar na rodada. Últimos jogos do Goiás: Botafogo 1 x 2 Goiás (Brasileirão)

Fortaleza 1 x 1 Goiás (Brasileirão)

Goiás 1 x 1 Ceará (Brasileirão) Últimos jogos do Internacional : RB Bragantino 0 x 2 Internacional (Brasileirão)

Santos 1 x 1 Internacional (Brasileirão)

