Saiba onde assistir e qual o horário do jogo do Santos hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Qual é o horário do jogo do Santos hoje no Brasileirão ao vivo (21/05)

Pela sétima rodada da Série A do Brasileirão, o Santos enfrenta o Ceará neste sábado, 21 de maio, na Arena Barueri, no interior paulista, com transmissão ao vivo. Para não perder nenhum lance, descubra qual é o horário do jogo do Santos hoje e como assistir.

Qual é o horário do jogo do Santos hoje?

O jogo do Santos hoje vai começar a partir das 18h30, pelo horário de Brasília, diretamente da Arena Barueri, na cidade de Barueri.

A transmissão para todo o país seguirá o horário de Brasília. Por isso, torcedores que moram em estados com o seu próprio horário ou fuso horário diferente aos demais como Acre e Roraima, deve ficar atento.

A Arena Barueri será o palco do confronto entre Santos e Ceará neste sábado, 21 de maio. O espaço tem capacidade para 31 mil torcedores.

A equipe mandou o seu mando de campo para o estádio no interior paulista com o proposito de lotar a casa e, assim, ter público total apoiando o elenco. Até o momento, segundo a Diretoria do clube, 20 mil ingressos foram vendidos.

Onde assistir o jogo do Santos hoje?

O jogo do Santos hoje vai passar ao vivo nos canais SporTV e Premiere, pelo Brasileirão.

Com transmissão exclusiva, o canal do SporTV é quem exibe todas as emoções do confronto da rodada neste sábado, disponível para todo o Brasil somente em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view, com transmissão no formato de canal também para a TV paga. Entretanto, o torcedor pode adquirir a assinatura e acompanhar os jogos através da plataforma no celular, tablets, computador e até na smart TV.

A narração vai ser de Jader Rocha com comentários de Paulo Nunes, Renata Mendonça e PC Oliveira.

Informações do jogo do Santos hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri

Arbitragem:Savio Pereira (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalação de Santos x Ceará

O técnico Fabian Bustos não poderá contar com Ângelo, o único jogador que ainda segue em tratamento no departamento médico.

Escalação do Santos: João Paulo; Lucas Pires, Velázquez, Maicon, Madson; Vinicius, Fernández, Angulo, Julio; Léo Baptistão e Marcos Leonardo. Técnico: Fabian Bustos

No elenco de Dorival Júnior, o comandante não tem baixas.

Escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Lima, Lucas Ribeiro, Erick, Geovane; Zé Roberto e Mendoza. Técnico: Dorival Júnior