Quando começa a Série B do Brasileirão 2024?

Coritiba, Goiás, Santos e América Mineiro vão jogar a Série B do Brasileirão em 2024 porque foram rebaixados da elite para a segunda divisão. A tabela com todas as 38 rodadas ainda não está definida, mas o torneio já tem data de início na próxima temporada e transmissão confirmada.

Que dia começa a Série B do Brasileirão 2024?

De acordo com o calendário da CBF, a Série B do Brasileirão em 2024 vai começar em 20 de abril e terminar em 26 de novembro, com todos os jogos da última rodada realizados no mesmo dia e horário, como manda a tradição.

Mantendo o tradicional formato de disputa, a segunda divisão contará com 20 clubes dos mais diferentes estados jogando entre si ao longo de 38 rodadas, separadas em turno e returno. Os elencos se enfrentam dentro de casa e depois como visitante, sendo 19 jogos em cada turno.

Sob pontos corridos, cada vitória garante 3 pontos para o vencedor e 1 ponto para os dois lados em caso de empate. Os critérios de desempate adotados pela CBF são: a) maior número de vitórias; b) maior saldo de gols; c) maior número de gols pró; d) confronto direto; e) menor número de cartões vermelhos; f) menor número de cartões amarelos e g) sorteio.

Início da Série B do Brasileirão: 20 de abril de 2024

20 de abril de 2024 Fim da Série B do Brasileirão: 26 de novembro de 2024

Quem vai jogar a Série B em 2024?

Vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro as equipes de Novorizontino, Mirassol, Sport, Vila Nova, CRB, Guarani, Ceará, Botafogo SP, Avaí, Ituano, Ponte Preta, Chapecoense, América MG, Coritiba, Goiás, Santos, Amazonas, Brusque, Operário PR e Paysandu.

O Sudeste é a região com mais representantes com oito times, seguido da Sul com cinco e o Nordeste com três participantes.

Pela primeira vez em sua história, o Santos caiu para a segunda divisão do futebol brasileiro. Integrante do seleto grupo de times que nunca foram rebaixados, ao lado de São Paulo e Flamengo, o Peixe vai disputar a Série B em 2024 em busca do acesso. América Mineiro, Coritiba e Goiás também acompanham o time paulista.

Na contramão, foram rebaixados para a Série C as equipes de Sampaio Corrêa, Tombense, Londrina e ABC, enquanto o Amazonas, campeão da Série C do Brasileirão, Brusque, Operário PR e Paysandu conquistaram o acesso para a segunda divisão.

Vitória, campeão da Série B, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense terminaram entre as quatro primeiras colocações e subiram para a próxima edição da Série A do Campeonato Brasileiro.

Quem foi o campeão da Série B 2023?

O Vitória terminou a Série B do Brasileirão 2023 em primeiro lugar e conquistou o seu primeiro título nacional. Com 72 pontos, venceu 22 das 38 partidas, empatou seis e perdeu 10, com 63% de aproveitamento na temporada.

Em 16 de abril de 2023, o Leão estreou com vitória por 3 a 0 diante da Ponte Preta, em casa. Na terceira rodada, ganhou do Londrina, 2 a 0, e assumiu a liderança da Série B pela primeira vez, posição que permaneceu até a 12ª rodada, ultrapassado pelo Novorizontino após a derrota para o Criciúma em casa por 1 a 0.

Em um campeonato acirrado, o Vitória só conseguiu retomar a liderança na 18ª rodada, fechando o primeiro turno como líder com 37 pontos, somados em 12 vitórias, um empate e seis derrotas. No segundo turno da competição, o Vitória chegou a perder a liderança para o Novorizontino e Sport, mas conseguiu retomar o topo rapidamente.

A partir da 24ª rodada, o Vitória seguiu na liderança e caminhou para o acesso e o seu primeiro título.

Qual o valor da premiação para o campeão da Série B?

Em 2023, a CBF pagou R$ 2,5 milhões ao Vitória pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. O valor foi o mesmo destinado ao Cruzeiro em 2022, campeão do torneio, e também deve ser o mesmo em 2024 para o vencedor.

A ideia de premiação para os quatro primeiros da segunda divisão foi criada por Ednaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF, sob a premissa de incentivar o futebol também nas divisões menores. Em entrevista durante o sorteio da Copa do Brasil em fevereiro de 2023, Ednaldo confirmou que R$ 5 milhões foram divididos aos quatro em 2022.

Este foi o primeiro ano que a CBF pagou a premiação na Série B. Em 2024, a entidade deverá manter o valor para os classificados até a elite do Brasileirão e o bônus para o campeão, como aconteceu com o Vitória.

Quem vai transmitir a Série B?

Os direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2024 pertencem à Bandeirantes, na TV aberta, Sportv e Premiere, na TV fechada, na plataforma de streaming Globoplay e ao site da Band. É possível acompanhar as rodadas em qualquer lugar do Brasil.

A Rede Bandeirantes é a única emissora com sinal aberto a possuir os direitos de transmissão da Série B do Brasileirão em 2024. Nenhum outro canal poderá exibir os confrontos aos finais de semana e terça, quarta, quinta e sexta-feira. Também é possível acompanhar a retransmissão de graça no site da Band e no aplicativo Bandplay.

Na TV paga, os canais Sportv e o Premiere exibirão grande parte dos confrontos em todo o país. No entanto, só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

O Globoplay, serviço de streaming, dispõe a retransmissão dos canais Sportv e Premiere para assinantes via web e no aplicativo do celular, tablet e smartv.

Leia também: Onde assistir aos jogos do Mundial de Clubes