Grêmio faz 3 x 0 no Náutico e volta à Série A do Brasileirão 2023

O Grêmio está de volta na Série A do Brasileirão! Um ano depois de ser rebaixado, o tricolor gaúcho conquistou o acesso ao vencer o Náutico neste domingo, 23 de outubro, no Estádio dos Aflitos por 0 x 3 em partida válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Confira como foi o jogo e as principais informações.

Grêmio está de volta para a Série A em 2023

Depois de um ano rebaixado para a segunda divisão na temporada passada, o Grêmio está de volta oficialmente para a Série A do Campeonato Brasileiro! O imortal venceu O Náutico por 0 x 3 neste domingo, no Estádio dos Aflitos, pela 36ª rodada da Série B na reta final da temporada.

O time do Grêmio, comandado por Renato Gaúcho, foi para campo com: Brenno; Diogo Barbosa, Kannemann, Pedro Geromel, Leonardo Gomes; Villasanti, Lucas Leiva, Guilherme; Bitelo, Thaciano e Diego Souza.

O Estádio dos Aflitos recebeu os dois clubes para o encerramento da 36ª rodada da Série B no domingo. Em ambos os setores do espaço era possível observar os torcedores do Náutico e Grêmio. Mesmo fora de casa, gremistas fizeram questão de viajar até Recife para apoiar o elenco.

No primeiro tempo, os anfitriões tiveram de cara a melhor oportunidade com Ralph, mas o goleiro Brenno defendeu sem maiores dificuldades. Aos 4 minutos novamente Ralph apareceu para levar perigo à defesa tricolor, mas novamente não obteve sucesso.

O Grêmio só apareceu aos 7 minutos com Guilherme, mas nada que preocupasse a defesa pernambucana. O jogo seguiu morno até a metade da primeira etapa, com o Náutico melhor e segurando as investidas dos gaúchos e o Grêmio tentando a aproximação.

Depois de muitas reclamações do técnico Renato Gaúcho, o Grêmio reagiu. Diego Souza chegou bem aos 23 minutos, mas o goleiro Bruno defendeu em tapinha. Dois minutos depois, os visitantes abriram o placar nos Aflitos para o alívio dos gremistas. Bitello cruzou para Diego Souza que ajeitou a Léo Gomes. O lateral bateu forte para a defesa do goleiro Bruno. No rebote, Bitello sozinho acertou em cheio as redes para marcar aos 26 minutos.

Com mais posse de bola, os visitantes foram superiores até o intervalo, mas sem grandes emoções ou embates entre os dois times.

Assista ao gol do Grêmio.

O gol de Bitello pic.twitter.com/zRJUO4L9zc — Tudo De Grêmio (@tudo_degremio) October 23, 2022



No segundo tempo, o Grêmio anotou uma postura muito mais ofensiva. O cenário mudou completamente aos 3 minutos com a expulsão de Geuvânio, do Náutico. O árbitro chegou a verificar o VAR, mas confirmou o cartão vermelho. Os pernambucanos até tentaram, mas foi o tricolor quem dominou o jogo.

Lucas Leiva ampliou o resultado aos 18 minutos de pé direito. O gol foi anulado por impedimento, mas o VAR confirmou a marcação.

Confira o gol a seguir.

GOL DO GRÊMIO!!! 👦🏽 Lucas Leiva

👟 Bitello

⏰ 16min/2T

⚽ Náutico 0x2 Grêmio #BrasileirãoSérieB 🇧🇷 Gols e cobertura completa no canal 👇🏻https://t.co/q6A0Q02MBv pic.twitter.com/e1rq8jw0qe — Futebol Center / Gols pelo Brasil e Planeta (@GolsBrasilMundo) October 23, 2022

Três minutos depois, Bitello fez o terceiro do Grêmio novamente após aproveitar a sobra dentro da área. Guilherme bateu em cima do goleiro Bruno, enquanto Bitello pegou o rebote e fez o seu segundo. Se o Náutico já não conseguia jogar no comecinho do segundo tempo, agora com um a menos e atrás do placar muito menos.

O Grêmio aproveitou para fazer o que queria dentro de campo, enquanto a torcida do Náutico gritava em protesto contra os jogadores. Os anfitriões pouco conseguiram jogar, e os visitantes gaúchos até tiveram boas oportunidades na reta final, mas nada mudou.

Com o apito, 3 x 0 para o Grêmio e o acesso garantido.

Veja o gol de Bitello, o terceiro do Grêmio.

O GOL DO BITELLO, 2 VEZES ELE, ESTAMOS NA SÉRIE A CARALHOOOOOOOOOOO 🇦pic.twitter.com/OUyuosLVV0 — fabricio ³⁻⁰ (@gremisxta) October 23, 2022



Jogos do Grêmio na Série B

Na temporada passada, o Grêmio foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro em 9 de dezembro de 2021, na última rodada, pela terceira vez em toda a sua história.

O tricolor gaúcho chegou na última rodada dependendo da vitória e de resultados de terceiros após ganhar do São Paulo e empatar com o Corinthians na penúltima rodada. O elenco ganhou do Atlético Mineiro, mas precisava de derrotas de Juventude e Bahia na última rodada, o que não aconteceu.

Em 2022, o Grêmio estreou com empate diante da Ponte Preta, fora de casa, pela primeira rodada da Série B sob o comando do técnico Roger Machado. Na segunda, perdeu para a Chapecoense. O tricolor só melhorou o seu desempenho a partir da terceira rodada.

O início da temporada foi muito bom para o Grêmio. O elenco ocupou a parte de cima da classificação com extrema facilidade ao lado de Cruzeiro, Vasco e Bahia. Porém, a partir de agosto e setembro, o time já não era o mesmo e chegou a acumular três derrotas e um empate. Em 1º de setembro, Roger foi demitido e Renato Gaúcho foi contratado para o seu lugar.

Renato estreou em 11 de setembro contra o Vasco. Em casa, venceu por 2 a 1. Desde então coleciona quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Por toda a temporada na Série B, o Grêmio coleciona 16 vitórias, 13 empates e sete derrotas com aproveitamento de 55%, em 43 gols marcados e 24 sofridos, até a 36ª rodada.

Quais times sobem para Série A do Brasileirão? Quais desceram para Série C?

Cruzeiro e Grêmio já estão garantidos na Série A do Campeonato Brasileiro para a próxima temporada. Faltam apenas duas rodadas para o fim da temporada na Série B e, com isso, somente duas vagas para o acesso.

Os favoritos são Bahia e Vasco. Ambos integram o G4 na tabela de classificação e lutam entre as rodadas finais pelo acesso. Porém, ainda sonham com a possibilidade os times do Ituano, Londrina e Sport, mesmo com pouquíssimas chances.

Para o Vasco e o Bahia, tudo pode ser definido na penúltima rodada. Se ambos vencerem os seus confrontos, estarão garantidos com o retorno à Série A. Porém, se perderem ou empatarem, aí dependerão de combinações de resultados entre os adversários.

Na parte de baixo da classificação, Náutico, Operário PR e Brusque já estão confirmados na Série C do Campeonato Brasileiro. A última vaga pode ficar com o CSA, Novorizontino, Chapecoense ou Tombense. Tudo vai depender dos placares das duas últimas rodadas.

Qual é o próximo jogo do Grêmio?

O Grêmio volta a jogar na próxima sexta-feira, 28 de outubro de 2022, contra o Tombense na 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A penúltima rodada será recheada de emoções e grandes embates dentro de campo. Como já está garantido com o acesso, o tricolor gaúcho apenas cumpre tabela em busca de uma melhor colocação entre os quatro primeiros. O jogo será disputado no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, em Minas Gerais.

O Tombense, por outro lado, corre contra o tempo para escapar de um possível rebaixamento até a terceira divisão no futebol.

