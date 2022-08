Que canal vai passar jogo do Grêmio hoje na Série B e horário (5/8)

Que canal vai passar jogo do Grêmio hoje vai ser no SporTV e Premiere, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão a partir das 21h30 (horário de Brasília). Em partida marcada nesta sexta-feira, 05/08, o jogo será no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas com transmissão pela TV e online ao vivo.

O Guarani soma 19 pontos e é o 18º na tabela, na zona de rebaixamento. Já o Grêmio é o terceiro com 37 pontos, podendo assumir a vice-liderança com a vitória hoje.

Que canal vai passar jogo do Grêmio hoje ao vivo

O jogo do Grêmio hoje terá transmissão do SporTV e Premiere, a partir das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, os canais transmitem a partida da Série B do Brasileirão para todos os estados do país. O pay-per-view, entretanto, o torcedor deve pagar o valor extra na mensalidade.

O streaming Globo Play retransmite a partida para o aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Guarani x Grêmio hoje:

Data: Sexta-feira, 05/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (FIFA) / VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

Que canal vai passar jogo do Grêmio hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

Quantos pontos são necessários para subir para a Série A?

O time precisa atingir pelo menos 60 pontos para se garantir na Série A do Brasileirão da temporada seguinte, de acordo com números do estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualizados diariamente. A porcentagem é de 92,9%.

Para ter 100%, segundo o estudo, o elenco precisa ter 68 pontos. Neste momento, o Cruzeiro é o elenco que mais se aproxima para obter a classificação do acesso com 46 pontos até a vigésima primeira rodada da Série B.

Confira a seguir a porcentagem principais.

60 – 92.990

61 – 97.090

62 – 98.953

63 – 99.661

64 – 99.903

65 – 99.976

66 – 99.996

67 – 99.999

68 – 100.000

Quantas rodadas tem a Série B 2022?

O Campeonato Brasileiro da Série B tem 38 rodadas, divididas em dois turnos na temporada. Já foram 21 rodadas, então agora faltam apenas 17 parra terminar a edição do torneio.

A competição é disputada em pontos corridos, ou seja, as equipes se enfrentam por duas vezes, uma no primeiro turno e a segunda no segundo turno da edição, onde uma vez é em casa e a outra fora.

Cada vitória vale 3 pontos, o empate 1 e a derrota nenhum para ambos os lados. O torcedor deve ficar atento porque ao fim da temporada na Série B, apenas quatro garantem o acesso de volta para a elite.

