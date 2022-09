Ceará e Santos disputam os três pontos neste sábado, com transmissão ao vivo

Que canal vai passar jogo do Santos hoje? Transmissão e horário (10/9)

Pela 26ª rodada do Brasileirão, o Ceará recebe o Santos neste sábado, 10 de setembro, às 16h30 (Horário de Brasília), jogando na Arena Castelão, em Fortaleza. Com transmissão ao vivo, descubra em que canal vai passar jogo do Santos hoje ao vivo.

Acumulando três empates seguidos nas últimas rodadas do Ceará, o grupo espera contar com o fator casa neste sábado para garantir a vitória. Em 15º lugar com 28 pontos, é o segundo time fora da zona de rebaixamento, contabilizando cinco vitórias, treze empates e sete derrotas. Com aproveitamento de 37%, tem como mandante o resultado de apenas 2 triunfos.

Do outro lado, o Santos contabiliza desde o returno duas vitórias, dois empates e duas derrotas, mostrando o desempenho regular no Brasileirão. O Peixe conseguiu chegar até a 10ª posição com 34 pontos, conquistando entre oito triunfos, dez empates e sete derrotas, com aproveitamento de 45%, sendo a terceira melhor defesa da temporada.

Que canal vai passar jogo do Santos hoje?

O jogo do Santos hoje vai passar no Premiere, às 16h30 (horário de Brasília). Além disso, também é possível assistir através do GloboPlay, serviço de streaming por assinatura.

A única maneira de acompanhar pela televisão a partida do Peixe no Brasileirão vai ser no pay-per-view, disponível em operadoras de TV em assinatura por valor extra. Isso significa que o torcedor deve pagar o pacote de canais de futebol entre R$ 59,90, até R$ 89,90 ao mês.

Pelo celular, o torcedor tem outra opção de acompanhar os lances do futebol. Trata-se do GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes disponível pelo celular, tablet, computador pelo navegador ou até na própria smart TV, se o aparelho for compatível.

Assinantes podem acessar com e-mail e a senha de usuário, enquanto interessados podem entrar em www.globoplay.globo.com, escolher o melhor pacote com valores de R$ 24,90 até R$ 86,90.

Ceará e Santos

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Arbitragem:

VAR:

Rodada: 26ª do Campeonato Brasileiro da Série A

Prováveis escalações de Ceará x Santos

Em sua estreia pelo Ceará, o atacante Jô foi expulso e por isso não pode entrar em campo neste sábado, pela rodada do Brasileirão.

Provável escalação do Ceará: João Ricardo; Bruno Pacheco, Gabriel Lacerda, Messias, Nino Paraíba; Richard, Richardson, Lima; Vina, Mendoza e Jhon.

Enquanto Ângelo representa a Seleção Sub-20, o experiente Carlos Sánchez segue indisponível por lesão na coxa, em trabalho de recuperação pelo departamento médico do Peixe.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo, Felipe; Carabajal, Rodrigo Fernández, Vinicius; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo.

Últimos jogos:

CEARÁ:

Ceará 0 x 0 Athletico PR – Sábado, 27/08 – Brasileirão

Flamengo 1 x 1 Ceará – Domingo, 04/09- Brasileirão

SANTOS:

Cuiabá 0 x 0 Santos – Domingo, 28/08 – Brasileirão

Santos 1 x 1 Goiás – Segunda-feira, 05/09- Brasileirão

Confira como foi a última partida do Santos, com o vídeo do portal GE.

Próximos jogos:

CEARÁ:

Ceará x São Paulo – Domingo, 18/09 às 16h – Brasileirão

Coritiba x Ceará – Quarta-feira, 28/09 às 19h – Brasileirão

SANTOS:

Palmeiras x Santos – Domingo, 18/09 às 18h30 – Brasileirão

Santos x Athletico PR – Terça-feira, 27/09 às 21h30 – Brasileirão

