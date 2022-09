Que canal vai passar jogo do Sport e Náutico hoje? Horário ao vivo – 28/9

Alerta de clássico pernambucano! O duelo entre Sport e Náutico, conhecido como Clássico dos Clássicos, está marcado para esta quarta-feira, 28 de setembro, na Ilha do Retiro, às 21h45 (horário de Brasília), pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. Quer saber em que canal vai passar jogo do Sport e Náutico hoje? Confira todas as informações no texto a seguir.

Que canal vai passar jogo do Sport e Náutico hoje

O jogo do Sport e Náutico hoje vai passar na Globo, na TV aberta, e SporTV e Premiere, na TV fechada, a partir das 21h45 (Horário de Brasília), além da retransmissão do GloboPlay, disponível de graça no aplicativo.

Pode comemorar torcedor, porque o Clássico dos Clássicos vai passar na Globo! A emissora transmite o embate entre Sport e Náutico nesta quarta para todo o estado de Pernambuco de graça e ao vivo. Basta sintonizar e torcer pelo seu clube do coração.

Para quem não mora em PE, a opção é assistir através do SporTV ou Premiere, disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Porém, o pay-per-view só pode ser obtido por valor extra na mensalidade.

No GloboPlay, a opção é acompanhar pelo streaming. Torcedores que moram em Pernambuco tem a oportunidade de assistir tudo pela tela do celular de graça. Basta acessar o site www.globoplay.globo.com e se cadastrar com e-mail e a senha.

SPORT X NÁUTICO:

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)

Árbitro de vídeo: Rafael Traci

Como vem as equipes Sport e Náutico para o jogo?

Após a derrota para o Grêmio na última rodada, o Sport busca se recuperar no clássico desta quarta-feira, principalmente para lutar pela vaga de acesso até a Série A do ano que vem. Em 8º lugar com 43 pontos, o elenco soma onze vitórias, dez empates e dez derrotas com 24 gols marcados e 25 sofridos, com o quarto pior ataque e a quarta pior defesa.

Se vencer nesta quarta, poderá ficar ainda mais perto do G4 na competição. É o favorito a ganhar o Clássico dos Clássicos.

Fique de olho em: Vagner Love e Luciano.

Se o Sport vencer: Sobe para a 6ª posição.

Escalação do Sport: Saulo; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Ronaldo, Fabinho, Giovanni; Luciano, Vagner Love e Gustavo Coutinho.

Do outro lado, o Náutico vive uma situação extremamente complicada. Lanterna da Série B, o grupo contabiliza apenas 27 pontos com sete vitórias, seis empates e dezoito derrotas sendo a pior defesa da temporada com 47 gols sofridos e apenas vinte e seis gols marcados. Mesmo se vencer nesta quarta-feira, não sai da última posição da tabela, mas pode comemorar a vitória em um clássico pernambucano contra o maior rival.

Fique de olho em: Jean Carlos e Everton.

Se o Náutico vencer: Se mantém na lanterna da Série B.

Escalação do Náutico: Jean; Victor Ferraz, Wellington, João Paulo, João Lucas; Souza, Thomaz, Richard Franco, Jean Carlos; Everton e Julio.

Último jogo de Sport x Náutico

A última partida entre Náutico e Sport foi realizada em 18 de junho de 2022, na temporada atual, com o empate entre as equipes por 1 x 1, no Estádio dos Afliots, em Pernambuco.

Válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o elenco do Leão da Ilha abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo com Kayke. O grupo adversário, anfitrião no embate, não conseguiu chegar até a defesa rival para completar o ataque.

No segundo tempo, Richard Franco conseguiu empatar o clássico. O resultado foi bom para os times, mas não tão satisfatório aos torcedores.

Confira no vídeo como foi a última partida entre as duas equipes.



