Transmissão jogo da Portuguesa hoje x Náutico na Copinha - 06/01/2023

Em busca da primeira vitória na Copinha, a Portuguesa enfrenta o Náutico nesta sexta-feira, pela segunda rodada do grupo 1 direto do Estádio Prefeito Alberto Víctolo. Com início às 15h15 (horário de Brasília), o jogo da Portuguesa hoje tem transmissão apenas no streaming.

Onde assistir o jogo da Portuguesa hoje na Copinha

O jogo da Portuguesa hoje na Copinha vai passar no Paulistão Play, a partir das 15h15 (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV, a única maneira de assistir a partida da competição vai ser no streaming, disponível no site (www.paulistaoplay.com.br) e na plataforma para celular ou tablet.

Basta acessar o site e se cadastrar.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Prefeito Alberto Víctolo

Onde assistir: Paulistão Play, em Tanabi

Como vem Portuguesa e Náutico ao jogo?

A equipe da Portuguesa não teve a estreia que gostaria na Copinha. Diante do Tanabi, o anfitrião do grupo 1, o elenco foi superado por 2 a 1 e não pontuou na competição. Agora, em terceiro lugar sem pontos marcados, terá que vencer nesta sexta-feira para avançar de fase.

Do outro lado, o Náutico também não pontuou depois de perder para o Real Ariquemes por 2 a 0. Na lanterna do grupo sem nenhum ponto, o time pernambucano precisa vencer o jogo desta sexta contra a Portuguesa para continuar vivo na disputa.

Escalação do jogo da Portuguesa: Ronaldo Silva; Gustavo, Lucas Araujo, Gabriel dos Santos, Rodrigo; Miguel, João Victor, Yavir, Denis; Pedro Augusto e Pedro Henrique.

Escalação do jogo do Náutico: José; Gustavo Henrique, Gabriel, Bruno Luiz, Bernardo, Luan; Pedro Henrique, Caue Lins, Rodrigo; Pedro Henrique e Leonardo.

Jogos da Copinha hoje

Além do jogo da Portuguesa hoje contra o Náutico, outros confrontos também acontecem nesta sexta-feira durante agenda de futebol.

Para começar bem o fim de semana, confira quais são os jogos da Copinha hoje e todos os horários.

São-Carlense x Pinheirense - 08h45

São Carlos x Botafogo - 11h

Tanabi x Real Ariquemes - 13h

Tupã x Parauapebas - 13h

Comercial x Volta Redonda - 13h

Atlético Guaratinguetá x Grêmio Pague Menos - 13h

União Suzano x Vitória da Conquista - 13h

Flamengo SP x São José - 13h

Paraná x Vitória - 13h

São Bento x Athletico PR - 15h

Taubaté x Porto Vitória - 15h

Portuguesa x Náutico - 15h15

Velo Clube x Cuiabá - 15h15

Inter de Limeira x Sport - 15h15

Gama x Goiás - 15h15

Novorizontino x Figueirense - 15h15

Guarulhos x Coritiba - 15h15

Ska Brasil x Aster - 15h15

Rio Preto x Juazeirense - 17h15

Barretos x Picos - 17h15

Imperatriz x Fluminense - 17h15

Mirassol x Inter de Minas - 17h45

Catanduva x Ceilândia - 17h45

Ferroviária x Zumbi - 19h30

América SP x Palmeiras - 19h30

União ABC x Chapecoense - 20h

América RN x Avaí - 20h

Fast x Corinthians - 2145

LEIA TAMBÉM:

Regulamento da Copinha 2023: conheça as regras da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Jogos do Flamengo na Copinha 2023: tabela com dias e horário

Onde assistir jogos da Copinha 2023 online e transmissão ao vivo