Que horas começa Fortaleza x São Paulo hoje e onde assistir - 11/05

Para encerrar a quinta rodada do Brasileirão, o duelo entre Fortaleza x São Paulo será disputado na noite desta quinta-feira, 11 de maio, às 20h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. Descubra onde assistir o duelo e as escalações no texto abaixo.

Onde vai passar Fortaleza x São Paulo ao vivo

O SporTV e o Premiere vão transmitir na TV paga o jogo do Fortaleza x São Paulo nesta quinta-feira para todos os estados do Brasil. Nenhum canal de televisão aberta vai exibir o duelo.

Ambos os canais só estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura, ou seja, é necessário ser cliente para ver a partida ao vivo na televisão. Para comprar o pay-per-view acesse o site (www.premiere.globo.com) ou entre em contato com o seu operador.

Assistir São Paulo online hoje

Para acompanhar o jogo entre Fortaleza e São Paulo pela internet o torcedor deve ter a conta ativada no serviço de streaming GloboPlay.

A plataforma dispõe a transmissão dos canais SporTV e Premiere. Para isso, o torcedor precisa ser assinante do streaming e aí assistir em tempo real. Os pacotes que contém a transmissão são:" GloboPlay + canais ao vivo" e "GloboPlay e Premiere".

Acesse o site (www.globoplay.globo.com), faça o seu cadastro e escolha qual é o melhor combo ao seu bolso.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Escalações de Fortaleza x São Paulo

O confronto nesta quinta-feira é importante para os dois lados nesta quinta-feira. O técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, não tem desfalques em seu elenco. O comandante deverá utilizar os titulares no embate contra o São Paulo, já que quer brigar pela liderança.

Do outro lado, Dorival Júnior tem que se preocupar com muitos desfalques. O clube publicou ontem o boletim médico informando que Galoppo foi submetido a uma artroscopia para retirada de fibrose no joelho esquerdo. Além do meia, também estão fora Talles Costa, Jandrei, Igor Vinícius, Wellington Rato e Ferraresi.

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Calebe, Hércules; Moisés e Thiago Galhardo.

São Paulo: Rafael; Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, Rafinha; Gabriel Neves, Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor; Marcos Paulo e Luciano.

O meio-campista Galoppo foi submetido na manhã desta quarta-feira (10) a uma artroscopia para retirada de fibrose no joelho esquerdo. O procedimento foi bem sucedido e o atleta deve receber alta amanhã e então dar sequência ao processo de recuperação no clube. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 10, 2023

Em qual posição os times estão?

O Fortaleza ocupa a 4ª posição enquanto o São Paulo está em 6º lugar. O clube cearense ainda não perdeu no campeonato, contabilizando duas vitórias e dois empates com oito pontos.

Por outro lado, o Tricolor tem sete pontos, somados em duas vitórias, um empate e uma derrota. Se vencer nesta quinta-feira pode diminuir a diferença com os primeiros colocados e aí brigar pelo G-4. Veja a classificação do Brasileirão completa aqui.

Próximos jogos

Depois do confronto nesta quinta-feira, Fortaleza e São Paulo voltam a jogar no fim de semana pela sexta rodada do Brasileirão.

O Bahia entra em campo no sábado, 13 de maio, contra o Flamengo na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 16h, horário de Brasília. O time baiano luta na parte de cima da tabela enquanto o Rubro-Negro está na zona de rebaixamento.

Já o São Paulo terá o Clássico Majestoso contra o Corinthians no domingo, 14 de maio, às 16h, na Neo Química Arena.

