Que horas é o jogo do Bahia hoje e onde vai passar ao vivo – 08/10

Vivo na briga pelo acesso, o Bahia entra em campo neste sábado para enfrentar o Brusque, integrante da zona de rebaixamento, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Que horas é o jogo do Bahia hoje vai ser às 16h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil.

Mesmo sem vencer por cinco rodadas, o Bahia se mantém na terceira posição da tabela com 53 pontos, conquistados em quinze vitórias, oito empates e dez derrotas. Após sequência ruim de Enderson Moreira, a diretoria baiana optou por contratar Eduardo Barroca, que estreou na rodada passada em empate com o Novorizontino. Se vencer hoje, poderá brigar pela vice-liderança.

Do outro lado, o Brusque se mantém na zona de rebaixamento enquanto briga para escapar da terceira divisão na temporada que vem. Em décimo nono lugar com 31 pontos, contabiliza oito vitórias, sete empates e dezoito derrotas com 19 gols marcados e 32 gols sofridos, com o pior ataque da Série B.

Que horas é o jogo do Bahia hoje na Série B

O jogo do Bahia hoje tem início às 16h (Horário de Brasília), com transmissão do SporTV e Premiere, na TV fechada, diretamente da Arena Fonte Nova para todo o país ao vivo.

Disponíveis em operadoras de TV por assinatura, a partida do Bahia e Brusque neste sábado será transmitido para todos os estados do país. Por isso, o torcedor precisa ter ambos em sua programação da operadora e, para isso, tem de assinar a TV fechada.

Outra opção é assistir pelo GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes. O torcedor pode sintonizar o aplicativo pelo celular, tablet, computador e smartv com pacotes entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Data: 8 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Arbitragem: Andre Luiz de Freitas Castro

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira

Últimos jogos Bahia x Brusque:

Brusque 0 x 2 Bahia

Confira no vídeo como foi a última partida entre as equipes.



+ Saiba quanto custa um carro de Fórmula 1

Próximos jogos:

BAHIA:

Grêmio x Bahia – Domingo, 16/10 às 16h

Bahia x Vila Nova – Sábado, 22/10 às 16h30

BRUSQUE:

Operário x Brusque – Quinta-feira, 13/10 às 21h30

Brusque x Novorizontino – Terça-feira, 18/10 às 19h

+ Supercopa da Alemanha: quem são os maiores vencedores do torneio

Agenda de jogos da Série B do Brasileirão

Todas as vinte equipes entram em campo neste fim de semana para a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque fica para o encontro de Vasco e Novorizontino, além de Ponte Preta e Vila Nova.

No domingo, o jogo entre Cruzeiro e Sport fecha a rodada.

Criciúma x Náutico

CSA x Sampaio Corrêa

Sábado (08/10):

11h – Chapecoense x Operário

16h – Bahia x Brusque

16h30 – Londrina x Grêmio

18h30 – Ituano x Guarani

18h30 – Vasco x Novorizontino

18h30 – Tombense x CRB

19h – Ponte Preta x Vila Nova

Domingo (09/10):

16h – Sport x Cruzeiro

Leia também: Conheça as regras do Goalball, modalidade que Brasil é potência