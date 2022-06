Que horas é o jogo do Corinthians hoje? Transmissão do Brasileirão

Com transmissão da TV Globo, o jogo do Corinthians hoje promete bom futebol e muita disputa dentro das quatro linhas. Nesta quarta-feira, 15 de junho, o Timão enfrenta o Athletico PR na Arena da Baixada, em Curitiba, pela décima segunda rodada do Brasileirão. Se você não quer perder nenhum lance do confronto, saiba que horas é o jogo do Corinthians hoje.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje no Brasileirão?

O jogo do Corinthians hoje vai começar a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

No entanto, torcedores que moram em estados com o seu próprio fuso horário, como é o caso de Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Amazonas, por exemplo, devem ficar atentos se quiserem acompanhar o confronto.

O Estádio Joaquim Américo Guimarães, ou Arena da Baixada, será o palco do jogo desta quarta, pelo Brasileirão. O espaço tem a capacidade para receber até 42 mil torcedores e, no baile de futebol, a contagem deve ficar próximo deste número com o time apoiando o clube em todos os momentos.

Qual é o canal que vai passar o jogo do Corinthians hoje?

O canal que vai passar o jogo do Corinthians hoje vai ser transmitido na Globo e Premiere.

Com transmissão gratuita, a TV Globo exibe para os estados do Brasil, menos RJ, MG, ES, PR, PI, SC, PB e RN, o confronto da rodada no Brasileirão ao vivo, onde o torcedor só deve sintonizar o canal em seu televisor e curtir todos os momentos.

Se preferir, pode assistir também no Premiere, canal da TV fechada, ou também pelo aplicativo do Globo Play, serviço de streaming, disponível aos assinantes na plataforma para celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do Athletico PR x Corinthians hoje:

Data: 15/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

Onde assistir: Globo (Menos RJ, MG, ES, PR, PI, SC, PB e RN), Twich, Furacão Live e Premiere

Athletico PR e Corinthians no Brasileirão Com cinco jogos de invencibilidade, o Athletico disputa os três pontos nesta quarta-feira diante do favorito na competição neste momento. Ocupando a 5ª posição com 17 pontos, o elenco paranaense contabiliza cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas, ou seja, pode brigar pela liderança se sair de campo como vencedor. Do outro lado, o Corinthians segue na vice-liderança com 21 pontos, um a imenso do que o líder Palmeiras. O clube perdeu para o Cuiabá na semana passada e perdeu a ponta da tabela para o seu maior rival. Agora, jogando nesta quarta fora de casa, espera conquistar a vitória para retomar a posição e seguir vivo pelo título. Escalações: Escalação do Athletico PR: Bento; Abner, Pedro Henrique, Nicolas Hernández, Khellven; Matheus Fernandes, Hugo Moura, David Terans; Cuello, Pablo e Pedro Rocha. Técnico: Felipão Escalação do Corinthians: Cássio; Fabio Santos, Gil, Rafael Ramos, Raul Gustavo; Du Queiroz, Renato Augusto, Giuliano; Adson, Roger Guedes e Willian. Técnico: Vitor Pereira – Classificação do Brasileirão 2022: tabela da Série A após 11ª rodada

