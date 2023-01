Onde assistir e horário do jogo do Guarani x Athletico-PR na Copinha - 12/01/2023

Onde assistir e horário do jogo do Guarani x Athletico-PR na Copinha – 12/01/2023

Para quem deseja assistir o jogo do Guarani hoje na Copinha, deve sintonizar o Youtube. Nesta quinta-feira, o duelo vai ser contra o Athletico PR na segunda fase da competição, a partir das 17h15 (Horário de Brasília), no Estádio Antônio Gomes Martins, em Barretos. Em duelo único e que vale a classificação, descubra onde assistir ao jogo.

No sistema mata-mata, quem vencer está classificado para a terceira fase da Copinha.

Leia: Sem Vitor Pereira, Flamengo estreia no Campeonato Carioca 2023 nesta quinta

Onde assistir jogo do Guarani hoje na Copinha

O jogo do Guarani na Copinha vai passar no Youtube às 17h15 (Horário de Brasília).

Sem qualquer transmissão pela TV, o torcedor só pode assistir ao duelo entre Guarani e Athletico PR nesta quinta-feira através do canal do Paulistão no Youtube.

É isso mesmo torcedor, a partida não será exibida no canal de televisão, mas pode ser acompanhada pela internet de graça e por onde quiser, seja no navegador ou pelo aplicativo no celular, tablet, computador e smartv.

Nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão online tem início a partir das 16h15, horário local.

LEIA: Campeonato Pernambucano 2023: onde assistir os jogos e como funciona

Athletico-PR x Guarani

O Guarani fez uma boa campanha e conseguiu a segunda posição no grupo 8 da Copinha. Estreou com vitória diante do Francana (4x1), mas perdeu para o Grêmio pela segunda rodada (1x3). Pela terceira rodada, entretanto, ficou no empate sem gols com o Cruzeiro de Alagoas e garantiu apenas quatro pontos.

Escalação do Guarani hoje: Álvaro; Biel, Zamboni, Tití, Cauê; Pedrinho, Vitinho, Tardelli; Nicolas, Théo e Eliseu.

O Athletico conseguiu a liderança do grupo 7 ao fazer sete pontos. Na primeira rodada o elenco marcou vitória em cima do Picos (4x1), enquanto na segunda rodada novamente venceu o São Bento (0x1). Na terceira e última rodada da fase de grupos, o Furacão empatou com o Barretos (1x1).

Escalação do Athletico PR hoje: Gabriel Pereira; Ataíde, João Vialle, Arthur Zanella, Vinicius Kauê; Pierre, Murilo, Gustavo Braga; Dudu e Felipe Chiqueti.

Relembre como foi a última partida do Athletico PR na Copinha.



Jogos da Copinha hoje

Além do jogo do Guarani hoje, outros quinze duelos serão registrados na segunda fase da Copinha nesta quinta-feira, 12 de janeiro de 2023.

Saiba quais são eles para não perder nada.

Cruzeiro x Parauapebas - 10h30

Cuiabá x Capivariano - 11h

Grêmio x Picos - 12h45

Sport x Zumbi - 12h45

Goiás x Porto Vitória - 12h45

Tanabi x Chapecoense - 15h

Fluminense x Atlético Guaratinguetá - 15h

Novorizontino x Flamengo SP - 15h

Coritiba x Vitória da Conquista - 15h

Athletico PR x Guarani - 17h15

Palmeiras x Sampaio Corrêa - 17h15

Mirassol x Real Ariquemes - 19h

Ceilândia x Floresta - 19h

Flamengo x Avaí - 19h30

Atlético GO x Juazeirense - 19h30

Corinthians x Comercial MS - 21h45

Leia também:

10 maiores salários de jogadores de futebol em 2022