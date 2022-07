Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje e onde vai passar (09/07)

Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje? A equipe mineira enfrenta o Guarani neste sábado, 9 de julho, pela décima sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O palco do confronto é o Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, com transmissão para todo o país. Onde assistir o jogo de hoje e o horário o torcedor confere abaixo no texto.

O time paulista busca os três pontos para escapar da zona de rebaixamento, enquanto o visitante mineiro tem a oportunidade de aumentar a vantagem na liderança.

Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje?

Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje: 11h (Horário de Brasília)

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima / VAR: Rodrigo Nunes de Sá

O jogo do Cruzeiro hoje tem início às 11h, pelo o horário de Brasília. O canal do Premiere e o Globo Play vão transmitir o jogo do Guarani e Cruzeiro hoje, pela rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, 9 de julho de 2022.

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal do Premiere é a única maneira de assistir ao jogo de futebol neste sábado, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view pode ser adquirido por valor extra na mensalidade.

Para assistir online, o aplicativo do Premiere e o Globo Play vão retransmitir a partida ao vivo nas plataformas do celular, tablet, computador ou smart TV.

Escalação do jogo do Cruzeiro hoje

Escalação do Cruzeiro: Rafael; Eduardo Brock, Oliveira, Zé Ivaldo; Neto Moura, William Oliveira, Geovane, Rafael Santos; Daniel Junior, Rodolfo e Edu. Paulo Pezzolano não poderá contar com Luvannor, suspenso, Gabriel, João Paulo, Jajá e Rafa Silva, lesionado, e Bidu, porque ainda pertence ao Guarani.

Escalação do Guarani: Maurício; Mateus, Derlan, João Victor, Lucas Ramon; Eduardo, Leandro Vilela, Silas; Vitinho, Giovanni Augusto e Lucão do Break. O técnico Mozart, contratado recentemente, não poderá contar com Matheus Pereira, Bruno José, Rafael, Diogo Mateus, Eliel e Júlio Cesar.

Como estão Guarani e Cruzeiro na temporada?

GUARANI

Na vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani não vence há quatro rodadas, preocupando torcedores com a real possibilidade de ser rebaixado para a terceira divisão. Com duas vitórias, oito empates e seis derrotas, o grupo paulista contabiliza apenas dez gols enquanto tomou dezenove dentro e fora de casa, com o grande problema na defesa.

Mesmo se vencer o jogo deste sábado, o Guarani não deixa a zona de rebaixamento neste fim de semana, precisando de uma boa sequência de vitórias para conquistar o número necessário até aqui no campeonato. O técnico Mozart foi recém contratado pela diretoria paulista, quando estreou na última rodada ao empatar em 1 a 1 com o CRB.

CRUZEIRO

Do outro lado, o Cruzeiro segue na liderança com 38 pontos. Com sete pontos de vantagem com o Vasco, segundo colocado na tabela, o elenco mineiro busca a vitória neste sábado para se manter na primeira posição e quem sabe chegar até o segundo turno da Série B praticamente garantido no acesso.

Até aqui o Cruzeiro marcou doze vitórias, dois empates e duas derrota, invicto há quatro rodadas. No desempenho, a Raposa marcou até aqui 21 gols e só tomou sete, tornando-se o melhor ataque da temporada e uma das melhores campanhas ao lado do Vasco. Na rodada passada, o elenco empatou em 1 a 1 com o Ituano.

O time disputa a Copa do Brasil nas oitavas contra o Fluminense.

Últimos jogos Guarani x Cruzeiro

Guarani 1 x 1 Cruzeiro (29/09/2021) – Brasileirão Série B

Cruzeiro 3 x 3 Guarani (30/06/2021) – Brasileirão Série B

Cruzeiro 3 x 3 Guarani (09/11/2020) – Brasileirão Série B

Leia também:

Classificação para a corrida Sprint da F1 no GP da Áustria 2022