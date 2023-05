Que horas é o jogo do Cruzeiro x Santos e onde vai passar - 06/05

O Cruzeiro recebe o Santos neste sábado, 06 de maio, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo do Cruzeiro vai começar às 16h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

Com seis pontos, a Raposa ocupa a sexta posição enquanto o Peixe vem na 11ª com quatro pontos.

Quem vai transmitir o jogo do Cruzeiro hoje

A partida entre Cruzeiro e Santos hoje tem transmissão no Premiere, pay-per-view, ao vivo neste sábado pela faixa exclusiva do Brasileirão. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o duelo.

Para assistir ao Premiere o torcedor precisa ter o pacote de canais dentro da programação, ou seja, pagar o valor extra na mensalidade da operadora e aí assistir. Cada operadora dispõe um preço, por isso é necessário procurar no site ou entrar em contato com a empresa.

O Premiere é um produto do Grupo Globo. Os direitos de transmissão do Brasileirão pertencem somente à emissora.

Assistir Cruzeiro online hoje

O jogo do Cruzeiro hoje contra o Santos vai passar no GloboPlay ao vivo. Quem é assinante pode acompanhar em qualquer lugar do Brasil com apenas um toque.

Qualquer dispositivo com acesso à internet dá acesso na plataforma, seja o celular, tablet ou até smartv. Entre no site (globoplay.globo.com) e compre um dos pacotes que dispõe do Premiere: o "GloboPlay e Premiere" ou "GloboPlay + canais ao vivo + Premiere".

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir jogo do Cruzeiro: Premiere e GloboPlay

Escalações de Cruzeiro x Santos

O confronto entre Cruzeiro e Santos traz dois times que lutam para alcançarem a parte de cima da classificação no Brasileiro. Os três pontos garantem a possibilidade de brigarem no G-4 e, quem sabe, tornarem-se favoritos ao título até a reta final.

Tanto Cruzeiro como Santos deverão escalar os principais jogadores para o duelo deste sábado, especialmente porque não terão nenhum compromisso no meio da semana.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Richard, Ramiro, Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Nikão e Gilberto.

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi, Daniel Ruiz; Lucas Lima, Marcos Leonardo e Mendoza.

🦊📋 SAIU A LISTA! Estes são os nossos atletas relacionados para o jogo contra o Santos.#CRUxSAN | #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/Yv15axu6Dr — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 5, 2023

Quais os 4 times que subiram para Série A 2023?

O Cruzeiro, Bahia, Vasco e o Grêmio subiram da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro no fim do ano passado. O time mineiro terminou em primeiro lugar, enquanto o gaúcho ocupou a segunda posição, o baiano em terceiro e o carioca em quarto.

Com 78 pontos em 23 vitórias, nove empates e seis derrotas, a Raposa levantou o caneco de campeão da Série B do Brasileirão sob o comando de Paulo Pezzolano. Hoje o treinador está no Real Valladolid, na Espanha, time que é de Ronaldo Fenômeno.

Os times terão que disputar 38 rodadas em pontos corridos por dois turnos, onde cada elenco se enfrenta duas vezes na temporada: uma como mandante e a outra fora de casa.

