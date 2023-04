Que horas é o jogo do Flamengo x Botafogo e onde assistir - 30/04

Confira onde vai passar o jogo do Flamengo hoje. Foto: Reprodução Heibe by Pixabay

Clássico será transmitido na TV aberta para todo o Brasil, com exceção do estado de São Paulo

É dia de clássico carioca no Brasileirão! Neste domingo, 30 de abril, as equipes de Flamengo x Botafogo protagonizam o Clássico da Rivalidade pela terceira rodada da competição no Estádio do Maracanã. Descubra onde assistir e o horário da partida hoje.

Que horas começa o jogo Flamengo x Botafogo?

A bola vai rolar entre Flamengo x Botafogo hoje às 16h, quatro da tarde, horário de Brasília, neste domingo em 30 de abril de 2023.

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será o palco do embate na terceira rodada da competição. Moradores dos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima deverão ficar atentos com a diferença no fuso horário.

Globo vai passar jogo do Flamengo hoje?

A Globo vai transmitir na TV aberta o jogo do Flamengo e Botafogo hoje no Brasileirão. O duelo será transmitido para todo o país, exceto para o estado de SP que acompanhou ontem o duelo entre Coritiba e São Paulo.

A narração vai ser de Luis Roberto com os comentários de Ana Thais Matos e Roger Flores.

Também dá para assistir no Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura. Lembre-se que é necessário comprar o pacote por valor extra na mensalidade.

Como assistir online?

Para acompanhar as emoções do Clássico da Rivalidade é só sintonizar o GloboPlay. O melhor é que não precisa ser assinante para ver as imagens da partida neste domingo.

O GloboPlay é o serviço de streaming da Globo, ou seja, como o canal é aberto, a plataforma também dispõe do sinal para todos os usuários de graça. Entre no site (globoplay.globo.com), faça o seu cadastro na Conta Globo e assista ao vivo o clássico no Brasileirão como e onde quiser.

O aplicativo do Premiere, para quem é cliente do pay-per-view, também pode ser utilizado para ver a partida.

Escalações de Flamengo x Botafogo

O clássico deste domingo é muito importante para os dois lados. Por isso, Flamengo x Botafogo deverão colocar em campo o que tem de melhor no elenco, com exceção dos desfalques. Os três pontos colocará o Rubro-Negro na parte de cima da tabela, enquanto o Fogão quer ocupar a liderança.

Flamengo: Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Gabigol, Everton Cebolinha e Pedro.

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta, Rafael; Tchê Tchê, Lucas Fernandes, Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Quem venceu mais Fla x Botafogo?

O Flamengo é quem mais venceu no Clássico da Rivalidade contra o Botafogo, contabilizando 141 vitórias contra 113 do Fogão, de acordo com dados do portal Goal. São 378 partidas em toda a história do clássico carioca e 124 empates entre os dois.

No quesito gols, o Rubro-Negro tem 577, enquanto o Botafogo acumula 519 no total.

Chegueeeeei! Cheguei chegando trazendo a agenda toda! 🤪 Só jogão na minha terceira rodada. Confiante na vitória do seu time, torcedor? É o #CampeonatoDoBrasileiro na área! 🔰 pic.twitter.com/HzSbZHmjQK — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) April 28, 2023

