Que horas é o jogo do Grêmio hoje ao vivo no Brasileirão – 08/10

Vice-líder do Brasileirão na Série B, o Grêmio visita o Londrina neste sábado, no Estádio do Café, pela 34ª rodada na reta final da temporada. Que horas é o jogo do Grêmio hoje vai ser às 16h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o país.

Que horas é o jogo do Grêmio hoje no Brasileirão Série B

O jogo do Grêmio hoje começa às quatro e meia da tarde (Horário de Brasília), com transmissão no Premiere e GloboPlay diretamente do Estádio do Café, no Paraná.

Somente assinantes da TV fechada é que podem assistir ao jogo do Londrina e Grêmio neste sábado. Isso porque o pay-per-view está disponível apenas por valor extra na mensalidade em operadoras. Se você quer obter o pacote de canais de futebol, entre em contato com a sua operadora.

Para assistir na tranquilidade do seu celular, a plataforma GloboPlay é a opção ideal para você. O aplicativo está disponível também no tablet, computador ou smartv por R$ 24,90 e R$ 86,90 ao mês.

Data: 8 de outubro de 2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Wagner Reway

Últimos jogos Londrina x Grêmio:

Grêmio 1 x 0 Londrina

Londrina 0 x 2 Grêmio

Londrina 1 x 1 Grêmio

+ Maiores jejuns do Brasileirão: 10 times que estão há mais de 15 anos sem título

Londrina x Grêmio: como vem as equipes?

O Londrina vem de derrota para o Guarani na última rodada do Brasileirão da Série B. Mesmo assim, permanece na parte de cima da classificação com chances de garantir o acesso até a primeira divisão do futebol. Em sétimo lugar, contabiliza 46 pontos com doze vitórias, dez empates e onze derrotas. Se vencer, pula duas posições e diminui a diferença com o Vasco em três pontos.

Maurício foi expulso na última rodada e por isso não pode jogar hoje.

Escalação do Londrina: Matheus; Alan Ruschel, Gustavo Vilar dos Santos, Denilson, Jeferson; Emerson Santos de Souza, João Paulo Silva, Pedro Augusto; Douglas Coutinho, Gegê e Danilo.

Do outro lado, o Grêmio segue na vice-liderança da competição com 56 pontos. Se vencer a partida fora de casa, acumula mais pontos e nas próximas rodadas garante-se com o acesso. Ao todo, o elenco gaúcho tem quinze vitórias, onze empates e sete derrotas. Com 40 gols marcados e 22 sofridos, o time tem o terceiro melhor ataque da temporada e a segunda melhor defesa.

Escalação do Grêmio: Brenno; Edílson, Pedro Geromel, Bruno Alves, Diego Barbosa; Villasanti, Bitelo, Guilherme; Lucas Leiva, Gabriel Teixeira e Diego Souza.

+ Marcas mais valiosas do futebol: Real Madrid se mantém no topo

Classificação do Brasileirão Série B atualizada 2022

Já foram trinta e três rodadas da competição,

1 Cruzeiro – 72 pontos

2 Grêmio – 56 pontos

3 Bahia – 53 pontos

4 Vasco – 52 pontos

5 Sport – 49 pontos

6 Sampaio Corrêa – 48 pontos

7 Ituano – 48 pontos

8 Londrina – 46 pontos

9 Criciúma – 46 pontos

10 Ponte Preta – 43 pontos

11 CRB – 43 pontos

12 Tombense – 43 pontos

13 Guarani – 41 pontos

14 Vila Nova – 41 pontos

15 Chapecoense – 38 pontos

16 Novorizontino – 37 pontos

17 CSA – 35 pontos

18 Operário PR – 32 pontos

19 Brusque – 31 pontos

20 Náutico – 30 pontos

