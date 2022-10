Qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje DE GRAÇA e horário – 23/10

Se o Grêmio vencer o Náutico neste domingo confirma o acesso para a Série A. Com transmissão na TV aberta, o jogo do Grêmio hoje começa às 16h (Horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Pernambuco, e é válido pela 36ª rodada do Brasileirão na Série B da temporada.

O Náutico, por outro lado, já está confirmado com o rebaixamento até a terceira divisão.

+ Corrida da Fórmula 1 hoje: horário do GP dos Estados Unidos 2022

Qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje ao vivo

O jogo do Grêmio hoje tem transmissão da Globo, Sportv e Premiere, a partir das QUATRO DA TARDE (horário de Brasília) ao vivo.

Pela TV aberta, a emissora da Globo transmite a partida entre Náutico e Grêmio ao estado do RS com narração de Luciano Périco e os comentários de Maurício Saraiva.

Outra opção é assistir no Sportv e Premiere, com transmissão de Gustavo Villani ao lado de Alexandre Lozetti, Pedrinho e Sandro Meira Ricci para todo o território brasileiro.

Você também pode curtir no GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes no celular, computador, smartv ou tablet.

Data: 23 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos

TV: Globo, SporTV e Premiere

LiveStream: GloboPlay no aplicativo ou site www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes

Relembre como foi a última partida entre os dois times.



+ Qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje DE GRAÇA ao vivo

Como vem as equipes de Náutico x Grêmio hoje?

Rebaixado para a terceira divisão do Brasileiro, a Série C, o Náutico apenas cumpre tabela neste domingo já que não tem mais chances de permanecer na competição. Lanterna com 30 pontos, o elenco pernambucano contabiliza apenas oito vitórias, seis empates e 21 derrotas. Na última rodada, perdeu para o Novorizontino.

Do outro lado, o Grêmio tem a oportunidade de carimbar o seu passaporte e voltar à Série A na próxima temporada do futebol brasileiro. Em quarto lugar com 58 pontos, o tricolor gaúcho contabiliza 58 pontos e, com a vitória não poderá mais ser alcançado pelos adversários na competição.

O time de Renato Gaúcho tem 15 vitórias, 13 empates e sete derrotas.

Escalações:

Confira as prováveis escalações dos clubes no duelo deste domingo, de acordo com o portal GE.

Provável escalação do Náutico: Bruno; Anilson, Arthur, João Paulo, Victor Ferraz, Djavan; Ralph, João Lucas, Éverton Brito; Júlio e Geuvânio.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Edilson, Pedro Geromel, Kannemann, Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello, Thaciano, Lucas Leiva; Guilherme e Diego Souza.

+

Classificação da Série B do Brasileirão atualizada

Cruzeiro já está garantido na primeira divisão do Brasileiro, enquanto Grêmio, Vasco, Bahia, Ituano e Londrina correm contra o tempo para garantirem o acesso.

Na parte de baixo, Náutico, Brusque e Operário PR já estão rebaixados.

1 Cruzeiro – 72 pontos

2 Vasco – 59 pontos

3 Bahia – 58 pontos

4 Grêmio – 58 pontos

5 Ituano – 54 pontos

6 Londrina – 53 pontos

7 Sport – 53 pontos

8 Sampaio Corrêa – 52 pontos

9 Criciúma – 52 pontos

10 CRB – 49 pontos

11 Guarani – 47 pontos

12 Vila Nova – 46 pontos

13 Ponte Preta – 45 pontos

14 Tombense – 44 pontos

15 Chapecoense – 42 pontos

16 Novorizontino – 41 pontos

17 CSA – 39 pontos

18 Operário PR – 34 pontos

19 Brusque – 33 pontos

20 Náutico – 30 pontos

Leia também: Quais são os times rebaixados para Série C de 2023 no Brasileirão?