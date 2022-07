Que horas é o jogo do Inter hoje (02/07): onde vai passar na TV

Para não perder nenhum lance do time do coração, o torcedor quer saber que horas é o jogo do Inter hoje. Jogando na Arena Castelão, em Fortaleza, o grupo gaúcho enfrenta o Ceará neste sábado, 2 de julho. Pela décima quinta rodada do Brasileirão, o jogo tem transmissão para todos os estados do Brasil. Saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Que horas é o jogo do Inter hoje ao vivo?

Horário: 19h (horário de Brasília)

Onde vai passar o jogo do Inter hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (FIFA) / VAR: Adriano Milczvski

O Premiere e o Globo Play vão transmitir o jogo do Ceará x Internacional hoje no Brasileirão, disponível para todos os estados do país neste sábado, 2 de julho de 2022, a partir das 19h (Horário de Brasília).

O jogo não vai passar na televisão aberta, o que significa que o Premiere é a única maneira de assistir ao jogo de hoje no Brasil. O pacote de canais só está disponível entre as operadoras de TV por assinatura, disponíveis por diferentes valores que vão de R$59,90 até R$89,90.

O serviço de streaming Globo Play também funciona como uma maneira de assistir o jogo do Inter hoje. Neste sábado, o torcedor deve acessar com o login e a senha através do aplicativo para celular, tablets, computador e smart TV.

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Escalação do Ceará x Internacional:

Escalação do Ceará: João Ricardo; Bruno Pacheco, Messias, Luiz Otávio, Nino Paraíba; Richardson, Fernando Sobral, Richard Cândido; Vina, Matheus Peixoto e Luan. O técnico Marquinhos Santos segue sem contar com Léo Rafael, Dentinho, Mendoza e Rodrigo Lindoso, lesionados e em trabalho de recuperação.

Escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Kaique Rocha, Mercado, Moisés; Gabriel, Edenílson, João Cardoso; Taison, Alemão e Pedro Henrique. Do outro lado, Mano Menezes continua sem De Pena, Boschilia e Wanderson, no departamento médico.

O Ceará vem de vitória em cima do The Strongest nas oitavas da Sul-Americana por 2 x 1, no meio da semana enquanto joga fora de casa. O clube vai tão bem na competição sul-americana que ainda não perdeu, com sete jogos de invencibilidade.

Já no Brasileirão, o elenco cearense deixa a desejar dentro de campo, ocupando a 15ª posição com dezessete pontos, contabilizando três vitórias, oito empates e três derrotas. São dez jogos sem perder até aqui, com catorze gols sofridos e também catorze feitos. Pela Copa do Brasil, entretanto, perdeu para o Fortaleza nas oitavas.

O Internacional, por outro lado, faz uma campanha exemplar no Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Mano Menezes, o clube gaúcho chegou a contabilizar onze partidas de invencibilidade, mas perdeu para o Botafogo na penúltima rodada. Por isso, ocupando a 4ª posição com vinte e quatro pontos, promete dar a volta por cima neste sábado para ocupar a vice-liderança da tabela.

O saldo de gols do time colorado é excelente, com 21 gols marcados e catorze tomados. Na última quarta-feira, foi derrotado pelo Colo-Colo nas oitavas de final da Sul-Americana por 2×0, jogando fora de casa.

