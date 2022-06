Saiba onde assistir ao jogo do Inter hoje. Foto: Reprodução / Ricardo Duarte / Internacional

Jogo do Inter hoje ao vivo: transmissão da Sul Americana (28/06)

Pela primeira rodada das oitavas de final na Copa Sul-Americana, o jogo do Inter hoje ao vivo vai ser contra o Colo-Colo nesta terça-feira, 28 de junho, no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago. Com a bola rolando a partir das 21h30 (Horário de Brasília), saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

O embate desta terça-feira é válido pelo jogo de ida nas oitavas da Sul-Americana. A partida de volta será realizado na terça-feira que vem, 5 de julho.

Quando vai ser a final da Sul Americana 2022?

Onde vai passar o jogo do Inter hoje ao vivo?

TV aberta: Sem transmissão

TV fechada: Conmebol TV

Transmissão ao vivo: DirecTV GO, Sky Play e NOW

O jogo do Colo-Colo e Internacional hoje ao vivo na Sul-Americana vai passar na Conmebol TV, em todos os estados do Brasil. O canal só está disponível entre as operadoras da Claro/Net, Sky e DirecTV GO pelo valor de R$29,90 na mensalidade.

Online, o torcedor deve acessar os aplicativos Now, Sky Play e DirecTV GO, disponível para assinantes das operadoras. Os aplicativos estão disponíveis para celular, tablet, computador e também smart TV.

Que horas é o jogo do Inter hoje ao vivo

Data: Terça-feira, 28 de junho de 2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local e estádio: Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile

O jogo do Inter hoje ao vivo nesta terça-feira, 28 de junho, pelas oitavas de final da Sul-Americana tem início a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O Estádio Monumental David Arellano, na cidade de Santiago, no Chile, promete estar lotado com torcedores chilenos e também brasileiros. A capacidade do estádio é de 47 mil torcedores.

Palpites Colo-Colo x Internacional

O Colo-Colo lutou até o fim na Libertadores, mas não conseguiu o suficiente para se classificar até as oitavas da temporada. Com apenas 7 pontos, o elenco chileno foi desclassificado e seguiu para jogar a Copa Sul-Americana onde, após o sorteio, irá jogar os brasileiros. Mesmo jogando em casa, tem pela frente um forte rival.

Por outro lado, o Inter garantiu-se em primeiro lugar no grupo E da Sul-Americana com 12 pontos, contabilizando seis vitórias e três empates, sem perder nenhum confronto na fase de grupos. O time estava em mais de dez jogos sem perder mas, na semana passada, foi derrotado pelo Botafogo. No fim de semana, venceu o Coritiba.

Escalação do Colo-Colo: Cortés; Falcón, Amor, Suazo, Bruno Gutiérrez; Pavez, Fuentes, Solari, Gil; Costa e Lucero. Técnico: Gustavo Quinteros

Escalação do Internacional: Daniel; Mercado, Moledo, Vitão, Renê; Edenilson, Gabriel, De Pena, Alan Patrick; Pedro Henrique e Alemão. Técnico: Mano Menezes

Como assistir o jogo da Sul-Americana online hoje?

O jogo do Inter hoje ao vivo na Sul-Americana tem transmissão online.

Porém, somente assinantes de operadoras de TV por assinatura tem acesso. Os aplicativos do Now, DirecTV GO ou Sky Play estão disponíveis por celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV.

O assinante da TV paga da Claro, Net, Sky ou DirecTV GO não paga nada para entrar nos aplicativos. Basta baixar através da loja de aplicativos, procurar o que deseja e inscrever-se com o seu e-mail e a senha. Depois, procurar pela Conmebol TV e aí curtir o jogo de futebol ao vivo.