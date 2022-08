Equipe gaúcha enfrenta o Fortaleza neste domingo, pela vigésima primeira rodada do Brasileirão

Que horas é o jogo do Inter hoje? Qual canal vai passar ao vivo (7/8)

Que horas é o jogo do Inter hoje? Qual canal vai passar ao vivo (7/8)

Enfrentando o Fortaleza, o torcedor quer saber que horas é o jogo do Inter hoje pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para começar às 18h (Horário de Brasília) neste domingo, 7 de agosto, na Arena Castelão, em Fortaleza. Confira onde assistir e todas as informações do duelo hoje.

O elenco cearense aparece em 18º lugar com 18 pontos. Já o Internacional soma 33 pontos e é o 6º lugar na tabela de classificação.

Que horas é o jogo do Inter hoje?

O jogo do Inter hoje vai começar às 18h, seis da tarde, pelo horário de Brasília.

Torcedores que moram em estados com o próprio fuso horário, como Mato Grosso, Acre e Amazonas, devem ficar atentos com as mudanças, já que o calendário segue o horário de Brasília por todo o país.

A Arena Castelão, em Fortaleza, vai receber a partida neste domingo. O local é utilizado como casa dos times do Fortaleza e Ceará, com capacidade para receber 63 mil torcedores. Hoje, o espaço deve contar com torcidas dos dois lados.

Qual canal vai passar o jogo do Inter ao vivo?

O jogo do Internacional vai passar no Premiere, a partir das seis da tarde, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todo o Brasil em tempo real, o canal do Premiere é o grande responsável por exibir a partida do Brasileirão neste domingo. No entanto, o pay-per-view só está disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade.

Online, o jogo do Inter será retransmitido pelo streaming Globo Play, encontrado nos apliactivos para celular, tablet, computador e smart TV.

Quais times tem chances de rebaixamento no Brasileirão?

Vinte rodadas já foram realizadas no Campeonato Brasileiro da Série A, a primeira divisão do futebol. Enquanto alguns aparecem na parte de cima lutando pelo título e as vagas para competições internacionais, outros tentam escapar da zona de rebaixamento até a segunda divisão.

Ao fim da temporada, quatro times são rebaixados. Isso significa que os quatro primeiros da Série B, na próxima temporada, sobem para a elite. Segundo dados do estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Atlético Goianiense neste momento é quem tem a maior chance de rebaixamento, com 74.8%.

Já o Juventude vem em segundo com 72.8% e o Fortaleza com 55.0%. Confira a seguir os principais números de acordo com o estudo.

Atlético-GO – 74.8%

Juventude – 72.8%

Fortaleza – 55.0%

Avaí – 44.5%

Cuiabá – 44.2%

Coritiba – 29.8%

América MG – 18.5%

Ceará – 17.6%

Botafogo – 17.1%

Goiás – 11.0%

Jogos da rodada do Brasileirão 2022

A vigésima rodada do Brasileirão apresenta dez confrontos, começando no sábado e seguindo até a segunda-feira, dia 8 de agosto. Todas as vinte equipes estarão dentro de campo.

O destaque vai para o encontro de São Paulo e Flamengo, além de Atlético Mineiro e Athletico, prometendo grande rivalidade.

Além de saber que horas é o jogo do Inter hoje, confira todos os jogos da próxima rodada do Brasileirão 2022.

Sábado (06/08):

Botafogo x Ceará – 16h30

Juventude x América MG – 16h30

Atlético GO x RB Bragantino – 19h

Avaí x Corinthians – 19h

São Paulo x Flamengo – 20h30

Domingo (07/08): – que horas é o jogo do Inter hoje

Fluminense x Cuiabá – 16h

Palmeiras x Goiás – 16h

Fortaleza x Internacional – 18h

Atlético MG x Athletico Pr – 19h

Segunda-feira (08/08):

Coritiba x Santos – 20h

Leia também: Favoritos da Copa do Brasil: veja lista de times favoritos