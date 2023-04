Independiente Medellín x Internacional hoje pela Libertadores 2023

O Internacional viaja até a Colômbia para enfrentar o Independiente Medellín na primeira rodada da Copa Libertadores da América. Pelo grupo B, o jogo do Inter terá início às 21h (Horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, durante a primeira rodada da competição.

Além do Independiente e Internacional, também estão no grupo B as equipes de Nacional do Uruguai e Metropolitanos.

O jogo do Inter hoje vai passar no Paramount+, serviço de streaming por assinatura.

Assistir o jogo do Inter hoje no Paramount+

Sem transmissão na TV, o jogo do Inter hoje na Libertadores vai passar no Paramount Plus, plataforma de streaming por assinatura.

O calendário de transmissões da competição não consta nenhum canal exibindo o duelo entre Independiente Medellín e Internacional nesta terça-feira. Por isso, o torcedor terá que sintonizar o sistema para assistir ao vivo as emoções da estreia do Colorado.

Como assistir ao Paramount+? É preciso ser assinante? Confira os principais detalhes e o passo a passo a seguir.

Qual a mensalidade do Paramount?

O torcedor precisa desembolsar por mês R$ 19,90. Assim que completar a assinatura, o membro ganha 7 dias grátis de acesso.

Quais TVs têm Paramount Plus?

Dá para assistir o Paramount Plus no Chromecast, Apple TV, Android TV, FireTV, e aparelhos Samsung e LG.

Como assistir Paramount Plus de graça?

Não dá para assistir o Paramount de graça. É preciso ser assinante para curtir as emoções da plataforma de streaming.

Escalações de Independiente Medellín x Internacional

O técnico Mano Menezes, do Internacional, ganhou os reforços de Charles Aránguíz e Gustavo Campanharo para a temporada, mas a dupla não viajará para a Colômbia.

Já David González, comandante do Independiente, não tem novos desfalques. O elenco colombiano vem de empate com o Tolima.

Independiente Medellín: Mosquera; Monroy, Moreno, Cadavid, Londoño; Torres, Alvarado, Enmerson Batalla Martínez; Pardo, Cetré e Pons.

Internacional: Keiller; Bustos, Mercado, Vitão, Lara; Baralhas, Alan Patrick, De Pena; Luiz Adriano, Wanderson e Maurício.

🔴⚪️ É o @SCInternacional de novo! Um bicampeão da CONMEBOL #Libertadores mais uma vez no caminho da #GloriaEterna. 🔜🏆 Tem estreia na terça! pic.twitter.com/JgZGVWKO3V — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 31, 2023

Quantos time brasileiro estão na Libertadores 2023?

Além do Internacional, os brasileiros que também jogam a Copa Libertadores da América são Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Athletico PR e Atlético Mineiro.

Com exceção do Galo, que conquistou o seu passaporte para a fase de grupos através da fase preliminar, cada um dos elencos carimbou a sua vaga na Libertadores através da sua posição no Brasileirão.

O Flamengo, além disso, é o atual campeão e por isso se garante direto.

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Inter hoje contra o Independiente Medellín, da Colômbia, vai ser o argentino Facundo Tello. Os assistentes escolhidos foram Gabriel Chade e Jose Savorani.

No VAR, o árbitro de vídeo, o responsável vai ser Silvio Trucco. Toda a escala de arbitragem é definida pela Conmebol uma semana antes da rodada começar.

