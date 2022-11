Que horas vai ser o jogo do Avaí hoje x Bragantino (02/11/2022)

Equipe do Avaí enfrenta o RB Bragantino nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo pela TV e online

Para escapar da zona de rebaixamento, o Avaí precisa dos três pontos nesta quarta-feira, diante do BR Bragantino, em confronto válido pela 35ª rodada do Brasileirão. O jogo do Avaí hoje vai ser às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Ressacada. Quer saber onde assistir ao jogo de hoje? Confira todos os detalhes no texto a seguir.

O Avaí precisa da vitória nesta quarta para escapar da zona de rebaixamento. Em 19º lugar com 28 pontos coleciona apenas sete vitórias, sete empates e 20 derrotas nesta temporada do Brasileirão. Porém, mesmo com o resultado positivo o time catarinense não deixa a degola, mas continua a somar pontos para retomar o caminho das vitórias.

Do outro lado, o RB Bragantino se mantém na 14ª posição com 41 pontos, conquistados em dez vitórias, 11 empates e 13 jogos perdidos no Brasileirão. O elenco paulista não tem chances de rebaixamento, por isso vai brigar para conquistar a vaga até a Sul-Americana da próxima temporada.

Que horas vai ser o jogo do Avaí hoje ao vivo

O jogo do Avaí hoje começa às 19h (Horário de Brasília), com transmissão do Premiere para todo o Brasil nesta quarta-feira.

Torcedores que moram nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, além de Fernando de Noronha, devem ficar atentos com a diferença no horário de transmissão.

O pay-per-view Premiere está disponível somente em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade. Entre em contato com a sua operadora para adquirir o pacote de canais.

A plataforma de streaming GloboPlay também retransmite os jogos para assinantes através do aplicativo no celular, tablet, computador e smartv.

Jogos da rodada do Brasileirão hoje

Além do jogo entre Avaí e RB Bragantino, outros seis jogos encerram a 35ª rodada do Brasileirão nesta quarta-feira, pela reta final da temporada.

Confira quais os jogos de hoje e os horários.

Segunda-feira (31/10):

Ceará 0 x 1 Fluminense

Terça-feira (01/11):

Botafogo 0 x 2 Cuiabá

São Paulo x Atlético MG

Quarta-feira (02/11):

Athletico PR x Goiás - 16h

América MG x Internacional - 16h

Juventude x Coritiba - 19h

Avaí x RB Bragantino - 19h

Atlético GO x Santos - 19h

Palmeiras x Fortaleza - 21h30

Flamengo x Corinthians - 21h30