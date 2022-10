Primeiro rebaixado do Brasileirão 2022: Juventude cai para Série B de 2023

A vitória do Atlético MG em cima do Juventude nesta quinta-feira confirmou o rebaixamento matemático do Juventude

O Juventude é o primeiro rebaixado do Brasileirão 2022. Com a derrota para o Atlético MG por 1 a 0 nesta quinta-feira, 27 de outubro, em confronto da 34ª rodada, o elenco gaúcho não consegue mais sair da zona de rebaixamento e por isso está matematicamente rebaixado para a segundona de 2023.

Mesmo com quatro rodadas para acabar o Brasileiro, o Juventude só teria doze pontos a mais, e mesmo assim não consegue ultrapassar o Ceará, primeiro time fora da degola.

Este é o quarto rebaixamento do Juventude na história. O último da Série A para a B foi em 2007.

Juventude é o primeiro rebaixado do Brasileirão 2022

É oficial, o Juventude caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O elenco gaúcho perdeu para o Atlético Mineiro nesta quinta-feira, por 1 a 0 na 34ª rodada do Brasileirão no Mineirão, em Belo Horizonte.

O resultado colocou o Juventude como o primeiro rebaixado do Brasileirão 2022. Até aqui, são 21 pontos em trinta e quatro rodadas disputadas, com apenas três vitórias, 12 empates e 19 derrotas na temporada.

Mesmo com vitória diante do Galo nesta quinta, o resultado entre Cuiabá e Avaí também interfere na campanha do Juventude. O desempenho do elenco gaúcho também não é bom, com 23 gols dos 25 que jogou fora de casa, segundo dados do Footstats, a pior defesa do Brasileirão.

Como foi Atlético MG x Juventude no Brasileirão?

No primeiro tempo o Atlético foi melhor dentro de campo. Keno quase abriu o placar com apenas 1 minuto de jogo após erro de Rodrigo Soares.

O elenco continuou em cima dos adversários e aos 11 minutos abriu o placar com Dodô. De cabeça, Jair mandou a bola para a área e o lateral conseguiu ficar à frente. Eduardo Sasha tirou tinta do travessão aos 18 minutos do goleiro César.

Na metade da primeira etapa o Juventude conseguiu melhorar. A primeira oportunidade saiu aos 25 minutos com Paulo Miranda em cobrança de falta, cortado pela defesa do Galo. Yuri também chegou bem aos 32, mas Everson fez bela defesa.

O começo do segundo tempo mostrou um Atlético muito bem ofensivo. Aos 6 minutos, os anfitriões ganharam um pênalti para cobrar. Nacho, na bola, viu o goleiro Cesar defender o chute para desperdiçar a chance. O jogo seguiu morno até a metade da etapa, quando Keno tentou ampliar a vantagem do Galo aos 17 minutos ao mandar a bola de cabeça para fora. O Juventude respondeu aos 20 minutos com Jadson.

Os visitantes melhoraram nos minutos finais da partida no Mineirão. Rafinha, chegou bem aos 38 minutos na área dos adversários, com defesa de Éverson. Aos 43 novamente o cenário se repetiu, o goleiro do Galo salvou o time.

Sem nada a acrescentar, a vitória do Atlético MG por 1 a 0 se consolidou e o Juventude tornou-se o primeiro rebaixado do Brasileirão 2022.

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão?

Faltam apenas QUATRO rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro na Série A. Já foram realizadas 34 rodadas na temporada entre primeiro e segundo turno.

São trinta e oito rodadas na competição, divididas em dezenove pelos dois turnos. A última rodada está marcada para o dia 13 de novembro, domingo, com os dez jogos disputados no mesmo horário, com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

O calendário do Brasileirão sofreu alterações já que é ano de Copa do Mundo da FIFA. A competição de seleções será disputada em novembro e dezembro e, por isso, o Campeonato Brasileiro termina antes do prazo como no ano passado.

Quem pode cair para a Série B do Brasileirão?

Com o Juventude já confirmado, restam três vagas para a Série B do Campeonato Brasileirão.

São favoritos para caírem os times do Avaí, Cuiabá, Atlético Goianiense, Ceará e Coritiba. Com quatro rodadas faltando para acabar a temporada, restam apenas 12 pontos a serem conquistados entre as equipes.

De acordo com o estudo atualizado diariamente pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Avaí tem 95.9% de chances de cair.

Já o Cuiabá contabiliza 73.6%, enquanto o Ceará se mantém com 57.6%. O Atlético GO tem 47.3%, segundo a UFMG.

Classificação do Brasileirão

Trinta e quatro rodadas já foram realizadas no Campeonato Brasileiro da Série A. Confira a classificação completa até aqui na primeira divisão.

1 Palmeiras – 74 pontos

2 Internacional – 64 pontos

3 Flamengo – 61 pontos

4 Fluminense – 58 pontos

5 Corinthians – 57 pontos

6 Athletico PR – 51 pontos

7 Atlético MG – 51 pontos

8 São Paulo – 50 pontos

9 Fortaleza – 48 pontos

10 Botafogo – 47 pontos

11 América MG – 46 pontos

12 Santos – 43 pontos

13 Goiás – 42 pontos

14 RB Bragantino – 41 pontos

15 Coritiba – 35 pontos

16 Ceará – 34 pontos

17 Atlético GO – 33 pontos

18 Cuiabá – 32 pontos

19 Avaí – 29 pontos

20 Juventude – 21 pontos

