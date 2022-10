Que horas vai ser o jogo do Corinthians hoje, sábado (15/10/2022)

O Corinthians visita o Goiás neste sábado, 15 de outubro, pela 32ª rodada do Brasileirão no Estádio Serrinha, em Goiânia. A equipe vem de empate com o Flamengo na final da Copa do Brasil. Que horas vai ser o jogo do Corinthians hoje? A bola vai rolar às 19h (Horário de Brasília) com transmissão na TV ao vivo.

Horário do jogo do Corinthians hoje x Goiás no Brasileirão

O jogo do Corinthians hoje começa às sete da noite (Horário de Brasília), no Estádio da Serrinha.

A hora que começa o confronto segue o horário de Brasília, menos para os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Fernando de Noronha, que possuem o seu próprio fuso diferente aos demais estados.

O Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, bairro nobre em Goiânia, recebe o duelo do Brasileirão neste sábado entre Goiás e Corinthians. Com capacidade para pouco mais de 14 mil torcedores, o espaço promete estar lotado com a torcida do alviverde e também visitantes.

A arbitragem fica por conta de Bruno Arleu de Araujo (FIFA), enquanto o responsável pelo VAR é Rodrigo Nunes de Sa.

Qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje

O Premiere é quem vai passar o jogo do Corinthians hoje, a partir das 19h (Horário de Brasília), com transmissão para todos os estados do Brasil ao vivo.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o pay-per-view só pode ser obtido por valor extra na mensalidade. Por isso, é necessário entrar em contato para obter a assinatura da plataforma de canais de futebol entre a programação. Milton Leite é quem vai narrar, com comentários de Alexandre Lozetti, Caio Ribeiro e Salvio Spinola.

Outra opção para assistir ao confronto de Goiás e Corinthians neste sábado é o GloboPlay, responsável por retransmitir as imagens do futebol para os assinantes. A plataforma de streaming está disponível para celular, tablet, computador e smartv no aplicativo.

Por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, você pode se tornar membro da plataforma e ter acesso completo à filmes, séries e novelas, além dos canais da emissora.

Como chega o Corinthians para o jogo de hoje?

Depois de ficar no empate sem gols com o Flamengo, na última quarta-feira, pela primeira final da Copa do Brasil em casa, o Corinthians volta a jogar o Brasileirão. Para o jogo deste sábado, o técnico Vitor Pereira deve entrar com time reserva, já que tem na próxima semana o segundo jogo da final.

Na tabela de classificação, aparece em terceiro lugar com 54 pontos, conquistados em quinze vitórias, nove empates e sete derrotas. O elenco alvinegro contabiliza quatro rodadas sem perder, ou seja, pode ocupar a segunda posição se vencer o jogo contra o Goiás e passar o número de vitórias do Internacional na tabela.

No plantel de jogadores, segundo o GE, parte dos titulares como Cássio, Roger Guedes, Yuri Alberto, Adson, Fabio Santos e Fagner sequer viajaram. Já Giovane e Ramiro estão pendurados por acúmulo de cartões amarelos. Se tomarem hoje, podem ficar fora do próximo jogo do Brasileirão.

De acordo com o portal GE, esta vai ser a Provável escalação do Corinthians: Carlos; Rafael Ramos, Robert, Raul Gustavo, Lucas Piton; Maycon, Ramiro, Giuliano; Mateus Vidal, Gustavo Mosquito e Júnior Moraes.

Com os resultados da 31ª rodada, confira como ficou a Classificação Série A do Brasileirão 2022 atualizada.

Classificação do Brasileirão 2022

Com trinta e duas rodadas já realizadas, confira como está a classificação do Brasileirão na Série A atualizada.

1 Palmeiras – 67 pontos

2 Internacional – 57 pontos

3 Corinthians – 54 pontos

4 Flamengo – 52 pontos

5 Fluminense – 51 pontos

6 Athletico PR – 48 pontos

7 Atlético MG – 47 pontos

8 América MG – 45 pontos

9 Botafogo – 43 pontos

10 Fortaleza – 41 pontos

11 Santos – 40 pontos

12 São Paulo – 40 pontos

13 RB Bragantino – 38 pontos

14 Goiás – 38 pontos

15 Coritiba – 34 pontos

16 Ceará – 33 pontos

17 Cuiabá – 30 pontos

18 Atlético GO – 29 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 20 pontos

