Clubes vão disputar a segunda divisão do futebol brasileiro no ano que vem junto com outros dezesseis

Quem subiu da Série C para B do Brasileirão de 2024?

Quem subiu da Série C para B do Brasileirão de 2024?

Com o fim da Série C do Brasileirão, o campeão Amazonas FC e mais três equipes conquistaram o acesso para a segunda divisão do futebol para a próxima temporada. Na contramão, outros quatro times foram rebaixados para a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, a última do calendário nacional. Veja quem subiu e quais times caíram.

Saiba quantas rodadas para acabar o Brasileirão 2023

Quem subiu para a Série B do Brasileirão 2024?

As equipes de Amazonas FC, Brusque, Operário-PR e Paysandu conquistaram o acesso e vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada, em 2024. As quatro equipes terminaram em primeiro e segundo lugar em seus respectivos grupos no quadrangular da segunda fase.

Promovidos para a Série B de 2024

1) Amazonas FC

2) Brusque

3) Operário-PR

4) Paysandu

O Brusque e o Amazonas terminaram o quadrangular na liderança do grupo B e C da segunda fase da Série C do Brasileirão. O time catarinense venceu quatro partidas, empatou uma e perdeu a outra no grupo B contra Operário, São Bernardo e São José, com 13 pontos.

Já o Amazonas, no grupo C, garantiu a liderança com 12 pontos, quatro vitórias e duas derrotas contra Paysandu, Volta Redonda e Botafogo PB. O formato é utilizado desde 2020, quando a Série C passou a resumir o campeonato em três fases: a primeira, segunda e a final, e não mais com primeira fase, quartas de final, semifinal e a final.

Na final entre Brusque e Amazonas, os dois não saíram do zero a zero na primeira partida, enquanto o Amazonas levou a melhor na volta, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, por 2 x 1, gols de Diego Torres e Sassa, com desconto de Guilherme Queiroz para os anfitriões.

Classificação da primeira fase na Série C do Brasileirão 2023

1) Operário PR - 36 pontos - subiu para a Série B

2) Volta Redonda - 33 pontos - continua na Série C

3) Amazonas FC - 32 pontos - subiu para a Série B

4) Brusque - 31 pontos - subiu para a Série B

5) São José - 31 pontos - continua na Série C

6) Botafogo PB - 30 pontos - continua na Série C

7) Paysandu - 29 pontos - subiu para a Série B

8) São Bernardo - 29 pontos - continua na Série C

9) Confiança - 28 pontos - continua na Série C

10) Náutico - 27 pontos - continua na Série C

11) Remo - 25 pontos - continua na Série C

12) CSA- 23 pontos - continua na Série C

13) Ypiranga - 23 pontos - continua na Série C

14) Floresta - 23 pontos - continua na Série C

15) Aparecidense - 22 pontos - continua na Série C

16) Figueirense - 22 pontos - continua na Série C

17) Manaus - 20 pontos - desceu para a série D

18) América RN - 19 pontos - desceu para a série D

19) Alto PI - 13 pontos - desceu para a série D

20) Pouso Alegre - 2 pontos - desceu para a série D

Saiba qual é a premiação do Brasileirão 2023

Quem caiu da Série C para D?

Manaus, América-RN, Altos do Piauí e Pouso Alegre foram rebaixados para a quarta e última divisão do Campeonato Brasileiro. As equipes terminaram de 17º a 20º, respectivamente, na classificação da primeira fase da Série C do Brasileirão.

Depois de 19 rodadas em pontos corridos, as quatro equipes não conseguiram os pontos necessários para continuar na Série C e, por isso, vão jogar a última divisão no ano que vem junto aos outros 60 clubes.

Rebaixados para a Série D de 2024

1) Manaus

2) América RN

3) Altos PI

4) Pouso Alegre

Além dos quatro rebaixados, a Série D do Brasileirão contará com quatro times do estado que está em primeiro lugar no RNF (Ranking Nacional das Federações), três vagas para os estados do 2º ao 9º lugar no RNF, duas vagas para as federações ranqueadas de 10º a 23º, e uma para as federações de 24º a 27º no RNF.

Para calcular o ranking das federações, a CBF soma ao fim dos campeonatos daquele ano o número de pontos que cada clube obteve nas competições organizadas pela CBF e divide por estado. Por exemplo, a pontuação da FPF (Federação Paulista de Futebol) no ranking nacional das federações de 2024 será a soma de todos os pontos que todos os clubes paulistas somaram ao longo de 2023.

Leia também:

Saiba quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2023