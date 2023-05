Quem vai transmitir Avaí x Chapecoense hoje na Série B ao vivo - 12/05

Tem clássico catarinense hoje! Pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes Avaí x Chapecoense se enfrentam nesta sexta-feira, 12 de maio, no Estádio Ressacada, em Florianópolis, às 21h30, horário de Brasília.

No meio da classificação, Avaí e Chapecoense contabilizam seis e cinco pontos respectivamente. Com a vitória ficam próximos da parte de cima da classificação.

Qual canal vai passar Avaí x Chapecoense hoje

A partida entre Avaí x Chapecoense terá transmissão do SporTV e Premiere nesta sexta-feira. Nenhum canal de televisão aberta vai exibir o clássico catarinense.

Para assistir ao vivo a partida pegue o controle remoto, sintonize em qualquer uma das opções e curta o futebol na Série B do Brasileirão. Dá para ver em qualquer lugar do Brasil.

O pay-per-view Premiere está disponível entre as operadoras por assinatura por valor extra, ou seja, o torcedor precisa pagar o valor extra para adquirir a programação.

Como assistir Avaí online hoje

O torcedor também pode assistir o clássico catarinense pela internet. O GloboPlay, serviço de streaming, está disponível para assinantes em qualquer plataforma com acesso à internet.

A transmissão em tempo real de ambos os canais, SporTV e Premiere, está disponíveis na plataforma. Para se tornar membro acesse o site (www.globoplay.globo.com), faça o cadastro e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

É necessário ter os pacotes "GloboPlay + canais ao vivo" ou "GloboPlay e Premiere".

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Escalações de Avaí x Chapecoense

O clássico catarinense promete agitar o fim de semana do torcedor. Os dois precisam dos três pontos para escaparem do rebaixamento e consequentemente brigar pela parte de cima. O Avaí não terá Vitinho, expulso na última rodada.

Do outro lado, a Chape não tem novas baixas em seu plantel de jogadores.

Avaí: Ygor Vinhas; Natanael, Alan, Thales, Didi; Dentinho, Eduardo, Wellington; Rafael Gava, Xavier e Waguininho.

Chapecoense: Airton; Felipe Albuquerque, Rodrigo, Victor Ramos, Cris Silva; Felipe Ferreira, Carlos Eduardo, Bruno Vinicius, Murilo; Bruno Nazário e Alisson.

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo entre Avaí x Chapecoense nesta sexta-feira vai ser Jean Pierre Goncalves Lima, com os auxiliares Michael Stanislau, Eduardo Goncalves da Cruz e o quarto árbitro Luiz Augusto Silveira Tisne.

No VAR, árbitro de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira vai analisar cada um dos lances da partida envolvendo possível pênaltis, faltas e cartões vermelhos e amarelos.

O árbitro Jean Pierre é experiente no futebol brasileiro. Ele já apitou dez partidas na Série B e Copa do Brasil.

Classificação da Série B do Brasileirão

O Avaí ocupa a 11ª posição com seis pontos, enquanto a Chapecoense está em 12º lugar com cinco pontos. Leia também a Classificação do Brasileirão 2023 aqui.

Os anfitriões contabilizam duas vitórias e três derrotas. Para a Chape são uma vitória, dois empates e duas derrotas, ambos com cinco partidas cada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileirão Betano - Série B (@brasileiraob)

Leia também:

Guia do Brasileirão 2023: clubes, regras e datas dos jogos