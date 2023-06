Quem vai transmitir jogo do Corinthians hoje no Brasileirão – 03/06

Quem vai transmitir jogo do Corinthians hoje no Brasileirão – 03/06

Tem jogo do Timão hoje! O Corinthians entra em campo neste sábado, 03/06, para enfrentar o América Mineiro pela nona rodada do Brasileirão, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O jogo do Corinthians hoje tem início às 18h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

O América ainda está na zona de rebaixamento, enquanto o Corinthians escapou na última rodada ao vencer o Fluminense em casa.

Qual canal vai transmitir jogo do Corinthians hoje ao vivo

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje vai ser no Premiere e GloboPlay às 18h30 ao vivo. O torcedor pode assistir em qualquer lugar do Brasil.

O pay-per-view está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Os pacotes de canais de futebol variam de R$ 59,90 por R$89,90 por mês.

Quem é cliente GloboPlay e tem o Premiere no pacote pode assistir a retransmissão das imagens ao vivo. Acesse no site (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo do celular, tablet e smartv.

Horário: 18h30, seis e meia da tarde

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir jogo do Corinthians hoje: Premiere e GloboPlay

Como o Corinthians está no Brasileirão?

No último domingo, a vitória contra o Fluminense na oitava rodada deu ao Corinthians a possibilidade de deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. O Timão subiu para 14ª posição com oito pontos, conquistados em duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

O clube alvinegro tem o aproveitamento de 33%, com oito gols marcados e 12 sofridos, número equilibrado mas que deixa a desejar. A vitória neste sábado colocará o Timão próximo da parte de cima da classificação.

No meio da semana, o elenco paulista ganhou do Atlético Mineiro nos pênaltis e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil.

Escalação do Corinthians para o jogo de hoje

Os três pontos são indispensáveis para América e Corinthians neste sábado. Por isso, ambos os treinadores vão escalar as melhores peças do plantel. Porém, os dois elencos terão jogos em competições internacionais no meio da semana.

Corinthians: Cássio; Fagner, Caetano, Fábio Santos, Bruno Méndez; Roni, Giuliano, Matheus Araújo; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto (Técnico: Vanderlei Luxemburgo).

América MG: Matheus Cavichioli; Ricardo Silva, Wandrson, Júlio, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Benítez; Felipe Azevedo, Everaldo e Aloísio (Técnico: Vagner Mancini).

Próximo jogo das equipes

Após o confronto deste sábado no Brasileirão, tanto América como Corinthians voltarão a jogar no meio da semana em competições internacionais.

Na Sul-Americana, o Coelho vai enfrentar na terça-feira, 06 de junho, o Millonarios pela quinta rodada do grupo F, na primeira fase, às 21h, horário de Brasília, no Independência. Enquanto os anfitriões estão em terceiro, o adversário é o líder com 10 pontos.

Já o Corinthians, pela Libertadores, entra em campo na quarta-feira, 07 de junho, contra o Independiente del Valle no Estadio Banco Guayaquil, às 19h. O duelo é válido pela quinta rodada do grupo E, onde os anfitriões estão em segundo com 6 pontos e o Timão em terceiro com 4.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Leia também:

Quando sai o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2023