Quem vai transmitir jogo do Cruzeiro x Cuiabá hoje no Brasileirão – 22/05

O Cruzeiro entra em campo nesta segunda-feira, 22 de maio, para enfrentar o Cuiabá pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar no jogo do Cruzeiro às 20h, horário de Brasília, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Confira onde assistir e todos os detalhes no texto abaixo.

Por que jogo do Cruzeiro hoje vai ser na Arena do Jacaré?

O jogo do Cruzeiro e Cuiabá hoje vai ser na Arena do Jacaré porque o Independência e o Mineirão não poderiam receber o confronto da sétima rodada do Brasileirão.

De acordo com o jornal Super Esportes, o América Mineiro informou à CBF que o Independência não poderia receber a partida. Já o Mineirão foi palco de shows no fim de semana, o que impossibilitaria o estádio de receber o Cruzeiro.

Por isso, a Raposa decidiu mandar o jogo para a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Em março deste ano, pela rodada do Campeonato Mineiro, o elenco azul enfrentou o América Mineiro.

Onde vai transmitir jogo do Cruzeiro hoje ao vivo

Os canais SporTV e Premiere e a plataforma de streaming GloboPlay vão transmitir jogo do Cruzeiro hoje contra o Cuiabá pela rodada do Brasileirão. O duelo tem início às 20h, horário de Brasília.

Ambas as emissoras estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com o seu operador para adquirir o pay-per-view e o canal SporTV na programação.

Também dá para sintonizar o GloboPlay, plataforma de streaming, e assistir a retransmissão de ambos os canais. Dá para ver no computador ou qualquer aplicativo em dispositivo móvel.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas

TV: SporTV e Premiere

Online: GloboPlay

Escalações de Cruzeiro x Cuiabá

O confronto desta segunda-feira, entre Cruzeiro e Cuiabá, é extremamente importante para os dois lados. Por essa razão, os treinadores vão escalar os principais atletas do plantel. Nenhum dos elencos tem compromisso no meio da semana.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Filipe Machado, Neto Moura, Ramiro; Wesley, Gilberto e Bruno Rodrigues.

Técnico do Cruzeiro: Pepa.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Patric; Raniele, Ronald, Jonathan Cafú; Cepplini, Wellington Silva e Deyverson.

Técnico do Cuiabá: Luiz Fernando Iubel.

Como estão as equipes no Brasileirão?

O Cruzeiro vem de empate em 1 a 1 com o Grêmio, no meio da semana, válido pelo jogo de ida nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em quinto lugar com 12 pontos, a Raposa contabiliza quatro vitórias e duas derrotas, com 11 gols marcados e apenas cinco sofridos. O time mineiro quer brigar pela liderança e, para isso, terá que somar os três pontos.

Do outro lado, o Cuiabá ocupa a 18ª posição com quatro pontos, somados em uma vitória, um empate e quatro derrotas no Brasileirão. Na zona de rebaixamento, o elenco de Mato Grosso precisa dos três pontos para escapar da degola e quem sabe brigar na parte de cima.

