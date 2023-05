Quem vai transmitir jogo do Flamengo hoje no Brasileirão de graça - 07/05

Depois da rodada no meio da semana pela Libertadores, Athletico Paranaense e Flamengo voltam a disputar o Campeonato Brasileiro da Série A neste domingo, 07 de maio. Pela quarta rodada, o jogo do Flamengo hoje terá início às 16h, horário de Brasília, na Arena da Baixada.

O Furacão e o Rubro-Negro estão empatados na classificação com três pontos cada. Ambos buscam a segunda vitória na competição.

Globo vai passar o jogo do Flamengo hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Flamengo hoje no Brasileirão de futebol neste domingo. O duelo tem início às 16h, horário de Brasília, na Arena da Baixada, contra o Athletico.

O confronto é válido pela quarta rodada do Brasileirão. A emissora da TV aberta transmite de graça a partida para os estados de RJ, SC, MG, ES, GO, TO, MT, SE, AL, PB, RN, CE, PI, MA, PA, AM, RO, RR, AP, AC e DF. A narração vai ser de Gustavo Villani e comentários de Júnior e Roger Flores

A transmissão é 100% gratuita e o torcedor só precisa ligar a TV e sintonizar o canal.

Como assistir Flamengo online hoje?

Para assistir Athletico e Flamengo online hoje é só sintonizar o GloboPlay ou a Rede Furacão. Ambas as plataformas digitais disponibilizam a transmissão do duelo neste domingo.

Quem mora nos estados em que a Globo vai passar a partida pode assistir de graça no GloboPlay. Acesse o site (globoplay.globo.com), faça o cadastro na Conta Globo e clique em "Agora na TV". Acompanhe em tempo real e com imagens a programação do canal aberto.

Já a Rede Furacão é o pay-per-view oficial do Athletico. Torne-se assinante no site (www.redefuracao.com.br) por R$ 14,90 o jogo ou R$ 19,90 por mês e R$ 199,90 o anual.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Onde assistir: Globo, GloboPlay e Rede Furacão

Transmissão Flamengo hoje em áudio

Quem é apaixonado por transmissão em áudio ou simplesmente não vai assistir o jogo em casa pode sintonizar a FlaTV e a FlaTV+.

Quem é assinante pode acompanhar a transmissão no aplicativo ou também pelo GloboPlay. Também dá para acessar o canal no Youtube e ouvir de graça. A narração vai ser de Emershow Santos com comentários de Bruno Pet.

É amanhã, Nação! O MENGÃO enfrenta o Athletico-PR, fora de casa, às 16h, pelo Brasileirão! Acompanhe a transmissão em áudio da FlaTV e da FlaTV+! O pré-jogo (com imagens) começa às 13h30 na FlaTV+! Narração: Emershow Santos

Comentários: Bruno Pet

Escalações de Athletico PR x Flamengo

O técnico Paulo Turra continua sem Marcelo Cirino. O atacante não pode jogar porque se recupera de lesão, enquanto o comandante utiliza Terans, Pablo e Vitor Roque na linha de frente.

Do outro lado, o argentino Sampaoli tem uma extensa lista de desfalques. Varela, Pedro, Gerson, Filipe Luís, David Luiz e Matheusinho estão indisponíveis.

Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Pedrinho; Erick, Fernandinho, Vitor Bueno; David Terans, Pablo e Vitor Roque.

Flamengo: Santos; Fabrício Bruno, Wesley, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro; Everton Cebolinha, Matheus França e Gabigol.

Qual time está em primeiro lugar em 2023?

Com o início da quarta rodada no sábado, o Cruzeiro venceu o Santos e subiu para a primeira posição da classificação com nove pontos, conquistados em três vitórias e uma derrota.

No entanto, o Botafogo pode assumir a primeira posição se ganhar do Atlético Mineiro neste domingo. O início da competição mostra-se bastante equilibrado, com as equipes brigando na parte de cima.

O Flamengo ocupa a13ª posição com três pontos, enquanto o Athletico vem em 14º com três pontos também.

