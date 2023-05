Quem vai transmitir jogo do Flamengo no Brasileirão hoje - 10/05

Flamengo e Goiás protagonizam nesta quarta-feira, 10 de maio, o encontro de integrantes da zona de rebaixamento do Brasileirão na temporada. O Estádio do Maracanã será o palco do jogo do Flamengo no Brasileirão hoje às 20h, horário de Brasília, pela quinta rodada da competição.

Os dois times estão na zona de rebaixamento em 17º e 18º com três pontos. A vitória garante ao elenco a salvação contra o fantasma da degola na tabela.

Que canal vai transmitir jogo do Flamengo no Brasileirão hoje

O Premiere é onde assistir jogo do Flamengo hoje no Brasileirão. O duelo contra o Goiás está disponível para todos os estados do Brasil no pay-per-view às 20h.

Para obter o pacote de canais na programação é necessário compra-lo de maneira avulsa na sua operadora de televisão por assinatura. Isso significa que o torcedor precisa pagar valor extra na mensalidade para ter os canais de futebol ao vivo.

Os valores podem varias de acordo com cada operadora.

Como assistir Flamengo online hoje

O torcedor também pode acompanhar o jogo do Flamengo no Brasileirão pelo GloboPlay ou no próprio aplicativo do Premiere em qualquer lugar do país.

O serviço de streaming GloboPlay disponibiliza a programação em tempo real do canal Premiere. É preciso ser assinante para ter acesso ao catálogo. Por mês, o torcedor tem que pagar a quantia exigida e aí se tornar membro da plataforma.

Dá para assistir no computador, celular, videogame, smartv e tablet.

TV aberta: sem transmissão

TV paga: Premiere

Online: GloboPlay

Transmissão em áudio

Quem vai estar fora de casa no horário do jogo ou simplesmente gosta de acompanhar futebol pelo rádio pode optar por ouvir o jogo do Flamengo no Brasileirão hoje.

O canal Fla TV realiza uma transmissão especial de graça no Youtube com áudio, sem imagens. Quem é assinante do GloboPlay e tem a FlaTV+ na plataforma também pode acompanhar.

A narração vai ser de Emershow Santos com comentários de Bruno Pet.

Flamengo na zona de rebaixamento

Sim, o Flamengo está na zona de rebaixamento. O clube que nunca foi rebaixado em toda a história do futebol é o primeiro na tabela de classificação do Brasileirão dentro da degola.

Com três pontos em quatro jogos, o Rubro-Negro contabiliza uma vitória e três derrotas. O time só venceu na primeira rodada, quando ganhou do Coritiba por 3 x 0, no Maracanã. O Mengo precisa dos três pontos nesta quarta-feira para escapar da zona de rebaixamento.

Escalação do jogo do Flamengo hoje

Sampaoli tem grandes problemas para resolver no Flamengo já que está sem Filipe Luís, Varela, Gerson, Matheusinho, David Luiz e Bruno Henrique fora por lesão e Gabigol por suspensão. Por outro lado, ele tem Pedro e Arrascaeta de volta.

O Goiás, do treinador Emerson Ávila, estará sem Lucas Halter, expulso no último jogo.

Provável escalação do Flamengo hoje: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Vidal, Arrascaeta; Everton Ribeiro, Everton Cebolinha e Pedro.

Provável escalação do Goiás hoje: Marcelo Rangel; Diego, Bruno Melo, Sander, Sidimar; Zé Ricardo, Morelli, Guilherme; Palacios, Vinícius e Matheus Peixoto.

Sampaoli ainda não venceu no Brasileirão

Desde que assumiu o comando do Flamengo, Sampaoli ainda não venceu no Brasileirão. São quatro partidas e três derrotas, com apenas uma vitória conquistada pelo treinador interino Mário Jorge, na rodada de estreia.

Sampaoli assumiu em 14 de abril, após a demissão do português Vítor Pereira. Ele já treinou o Santos e o Atlético Mineiro no Brasil, lugares onde obteve êxito, mas nenhum título conquistado. Mesmo com a vasta experiência no currículo, o trabalho do treinador recebe críticas dos torcedores nas redes sociais.

Por outro lado, o Flamengo de Sampaoli ganhou do Ñublense e empatou com o Racing na Libertadores, e goleou o Maringá na partida de volta da terceira fase na Copa do Brasil.

