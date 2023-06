Victor Hugo é prata da casa do Flamengo. Foto: Reprodução Gilvan de Souza / CRF

Torcedor pode acompanhar o jogo entre Flamengo e Grêmio neste domingo pela TV paga e no streaming

Quem vai transmitir jogo do Flamengo online no Brasileirão – 11/06

É dia de jogo do Flamengo! Em dia de confronto pelo Brasileirão, o Rubro-Negro recebe o Grêmio no Estádio do Maracanã para disputarem a décima rodada neste domingo, 11 de junho, às 18h30 (Horário de Brasília). Os times tem apenas um ponto de diferença entre eles na parte de cima da classificação.

O Grêmio é o quarto colocado no Brasileirão com 17 pontos. O Tricolor não perde há quatro rodadas e, se garnatir os três pontos fora de casa assume a vice-liderança. Para o Flamengo o plano é o mesmo, em quinto lugar com 16.

Como assistir o jogo do Flamengo na internet?

O Premiere e o GloboPlay transmitem o jogo do Flamengo e Grêmio às 18h30, horário de Brasília. Nenhuma emissora de televisão aberta exibe o duelo do Brasileirão neste domingo.

O pay-per-view está disponível em operadoras de televisão por assinatura enquanto o GloboPlay é acessado apenas por assinantes.

Como assistir futebol no GloboPlay?

Lembre-se que é preciso ter conta no GloboPlay para assistir ao jogo do Flamengo e Grêmio. A plataforma retransmite o sinal do pay-per-view para assinantes.

1) Acesse o aplicativo GloboPlay ou o site www.globoplay.globo.com. Depois, abra o menu principal e clique em "entrar"

2) Se você é assinante, digite o email e a senha do seu usuário. Caso contrário, escolha a opção em vermelho e laranja "assine já".

3) Assim que logar em sua conta, procure a opção "Agora na TV". Se preferir, também dá para acessar a opção "canais ao vivo".

4) Daí, é só procurar no mosaico ao vivo o canal Premiere e curtir a transmissão com imagens em tempo real.

Saiba quem o Flamengo vai pegar nas quartas de final da Copa do Brasil

Escalações de Flamengo x Grêmio

O jogo deste domingo é extremamente importante para Flamengo e Grêmio. Com apenas um ponto de diferença entre eles, o resultado pode movimentar a tabela e garantir a vantagem na briga pela liderança.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Matheus França; Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro (Técnico: Jorge Sampaoli).

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini, Kannemann, João Pedro; Villasanti, Carballo, Bitello; Cristaldo, Cuiabano e Luis Suárez. (Técnico: Renato Gaúcho).

Quais jogadores do Flamengo foram convocados para os amistoso da Seleção Brasileira?

Os jogadores Pedro e Ayrton Lucas foram convocados pelo treinador interino Ramon Menezes para os amistoso do mês de junho da Seleção Brasileira.

O atacante disputou a Copa do Mundo do Catar sob o comando de Tite, enquanto o lateral Ayrton Lucas recebeu a sua primeira convocação na carreira. Os amistosos serão disputados em 17 de junho contra Guiné, na Espanha, e depois contra Senegal em 20 de junho.

A novidade este ano é que o Campeonato Brasileiro para com o Data FIFA, ou seja, nenhum time será prejudicado com a perda de jogadores por convocações de seleções.

