Quem vai transmitir jogo do Fluminense hoje pelo Brasileirão online - 22/04

O duelo entre Fluminense e Athletico PR neste sábado, 22 de abril, dá o pontapé inicial na segunda rodada do Brasileirão. A bola rola entre as duas equipes às 16h (Horário de Brasília), onde o jogo do Fluminense acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Tricolor das Laranjeiras ganhou do América na primeira rodada enquanto o Athletico superou o Goiás.

Quem vai transmitir o jogo do Fluminense hoje

O jogo do Fluminense hoje tem transmissão no Premiere e GloboPlay ao vivo. O pay-per-view está disponível em operadoras de TV por assinatura enquanto a plataforma só funciona para assinantes.

Com exclusividade, a partida entre Fluminense e Athletico será reproduzida pelo Premiere. Mas quem não tem a TV paga em casa pode assistir no GloboPlay.

Acesse o site (www.globoplay.globo.com) e escolha o pacote que tenha o pacote de canais. São duas opções: R$ 69,90 ou R$ 89,90 com todos os canais ao vivo e mais o Premiere. O torcedor fanático pode assistir no celular, computador ou na smartv se o aparelho for compatível.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Árbitro Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)

Árbitro Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Árbitro de Vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Escalações de Fluminense x Athletico PR

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Alexsander, Paulo Henrique Ganso; John Kennedy, Jhon Arias e Cano.

Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, José Ivaldo, Pedrinho; Erick, Fernandinho, Christian; David Terans, Rômulo e Vitor Roque.

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, continua sem Jorge, Martinelli, Alan e Marrony, lesionados.

Paulo Turra pode optar por poupar alguns titulares. Ele não tem disponível Marcelo Cirino.

Quantos gols Cano tem na temporada?

Com a camisa do Fluminense, Germán Cano tem 19 gols marcados em 17 partidas disputadas, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol.

As marcações são válidas pelo Campeonato Carioca Brasileirão e Libertadores. Na rodada de estreia pelo Brasileiro contra o América, Cano marcou o primeiro gol do Tricolor, no segundo tempo, no Independência.

O argentino trocou o Vasco pelo Fluminense em 2022. Ele também passou pelo Lanús, Colón, Chacarita Jrs, Deportivo Pereira, Nacional, Independente Medellín, Pachuca e Club León.

Próximos jogos

Após o confronto deste sábado, Fluminense e Athletico voltam a jogar no meio da semana pela terceira fase da Copa do Brasil, em jogos de volta.

Na terça-feira, 25 de abril, o Tricolor visita o Paysandu, em Belém, no Estádio Mangueirão, às 20h. O clube carioca venceu o primeiro jogo por 3 a 0.

Já o Furacão perdeu por o primeiro duelo da terceira fase por 1 a 0 para o CRB. Nesta terça-feira, se enfrentam na Arena da Baixada, às 21h30, horário de Brasília.

