Quem vai transmitir jogo do Galo hoje no Brasileirão – 07/05

O Atlético Mineiro viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo na quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo, 07 de maio. Com início programado para às 18h30, horário de Brasília, o jogo do Galo hoje vai acontecer no Estádio Nilton Santos.

Se vencer, o Glorioso é o novo líder do Brasileirão. Já o Atlético ocupa a 10ª posição com quatro pontos.

Onde vai passar o jogo do Galo hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Galo hoje no Premiere e GloboPlay neste domingo ao vivo. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o duelo do Brasileirão.

Clientes das operadoras de TV por assinatura podem assistir a rodada do Brasileirão no pay-per-view de qualquer lugar do Brasil neste domingo. Entre em contato com o seu operador para comprar o pacote de canais de futebol.

Também dá para assistir no GloboPlay, serviço de streaming do Grupo Globo. Quem tem o combo "GloboPlay e Premiere" assiste em tempo real a programação do pay-per-view dentro da plataforma. Dá para assistir no computador, celular, tablet e smartv.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Escalações de Botafogo x Atlético MG

O duelo entre Botafogo e Atlético Mineiro é super importante para os dois lados. O técnico Luis Castro deverá escalar os seus melhores jogadores incluindo Tiquinho Soares, Victor Sá e Junior Santos no ataque, mas não terá Rafael, suspenso, Patrick de Paula e Danilo Barbosa.

Já Eduardo Coudet, comandante do Galo, também vai aproveitar a agenda sem compromissos internacionais no meio da semana. Hulk e Paulinho serão titulares, enquanto Guilherme Arana, Igor Rabello, Pedrinho, Saravia, Allan e Alan Kardec continua no departamento médico.

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Atlético MG: Everson; Mariano, Fuchs, Jemerson, Rubens; Otávio, Zaracho, Battaglia; Paulinho, Hulk e Pavón.

Como funciona o Brasileirão?

Vinte clubes disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, a primeira divisão do futebol. São 38 rodadas em pontos corridos divididas em dois turnos, onde cada time enfrenta os outros oponentes duas veze: uma dentro de casa e a outra como visitante.

Cada vitória garante três pontos enquanto o empate dá um para os dois lados e a derrota nenhum. O time que terminar a temporada em primeiro lugar será declarado o campeão brasileiro. Na parte de cima da classificação quatro vagas serão distribuídas para a fase de grupos da Libertadores e duas para a fase preliminar.

Enquanto isso, seis vagas são distribuídas para a Copa Sul-Americana. Na parte de baixo, os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão.

Último jogo

O último encontro de Botafogo e Atlético Mineiro aconteceu em 07 de novembro de 2022, na temporada passada, pela 36ª rodada do Brasileirão. No Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o Fogão levou a melhor por 2 a 0.

Os gols foram marcados por Victor Sá e Tiquinho Soares no segundo tempo.

