Quem vai transmitir jogo do Galo hoje no Brasileirão na TV e online – 13/05

Alerta de jogão! Pela sexta rodada do Brasileirão da Série A, as equipes de Atlético Mineiro e Internacional se enfrentam neste sábado, 13 de maio, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O jogo do Galo hoje está programado para começar às 21h, horário de Brasília.

Ambos os clubes tem sete pontos no meio da tabela. O Atlético venceu o Cuiabá na última rodada e conseguiu se recuperar, mas o Inter não ganha há duas rodadas.

Qual canal vai transmitir jogo do Galo hoje ao vivo

Os canais SporTV e Premiere vão transmitir ao vivo o jogo do Galo hoje contra o Internacional. O duelo começa às 21h, horário de Brasília, com narração de Everaldo Marques e comentários de Fabio Junior e Carlos Eduardo Lino.

Disponível somente nas operadoras de TV por assinatura, torcedores de todos os estados do Brasil podem acompanhar a partida neste sábado. Entre em contato com o seu operador para obter os canais.

A novidade é o SporTV 4K para os assinantes da Claro, Sky e do pacote "GloboPlay + canais ao vivo". Dá para assistir o confronto do Brasileirão com qualidade ultra HD no canal. É necessário ter a tecnologia na sua televisão e também no seu aparelho da operadora.

Como assistir Atlético MG online hoje

Além da televisão, o torcedor também pode ver o duelo entre Atlético e Internacional na internet. Dá para assistir pelo computador ou até no aplicativo no celular, tablet e smartv.

O GloboPlay, serviço de streaming, disponibiliza a transmissão dos canais SporTV, Premiere e SporTV 4K dentro da sua própria plataforma. É preciso ser assinante dos pacotes "GloboPlay + canais ao vivo" ou "GloboPlay e Premiere" para ver o jogo do Galo hoje.

Acesse o site (globoplay.globo.com) e faça o seu cadastro caso não tenha a assinatura.

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão

Onde assistir jogo do Galo hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Escalações de Atlético MG x Internacional

Tanto o Atlético como o Internacional vão jogar as oitavas de final da Copa do Brasil no meio da semana. Os times vão entrar em campo neste sábado com reservas e titulares, já que Coudet e Mano Menezes, treinadores dos respectivos times, querem poupar os melhores para a decisão.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Atlético MG: Everson; Nathan Silva, Jemerson, Mauricio Lemos, Patrick; Rodrigo Battaglia, Hyoran, Zaracho; Eduardo Vargas, Pavon e Hulk.

Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo, Renê; Baralhas, Carlos de Pena, Alan Patrick; Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano.

Quem mais venceu entre Atlético e Inter?

O duelo entre Atlético Mineiro e Internacional foi disputado na história do futebol em 88 oportunidades, de acordo com dados do portal O Gol. O time gaúcho leva vantagem com 38 vitórias, enquanto o Galo tem 38 triunfos, além de 22 empates entre os dois.

No quesito gols, o Inter também leva a melhor com 116 contra 104 do Atlético Mineiro. O último encontro entre os dois times aconteceu em 31 de julho da temporada passada, com vitória do Inter por 3 a 0, no Beira-Rio.

Sexta rodada do Brasileirão

Dez confrontos serão disputados neste fim de semana, entre sábado e domingo, pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O destaque fica para os jogos de domingo, com clássico entre São Paulo e Corinthians, América e Cruzeiro e o Athletico contra o Coritiba.

Sábado, 13 de maio

Bahia x Flamengo - 16h

Fluminense x Cuiabá - 18h30

Palmeiras x RB Bragantino - 18h30

Atlético MG x Internacional - 21h

Domingo, 14 de maio

Vasco x Santos - 16h

Corinthians x São Paulo - 16h

Grêmio x Fortaleza - 16h

Goiás x Botafogo - 18h30

Athletico PR x Coritiba - 18h30

América MG x Cruzeiro - 18h30

