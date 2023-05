Quem vai transmitir jogo do Inter hoje de graça no Brasileirão - 07/05

São Paulo e Internacional disputam a quarta rodada do Brasileirão neste domingo, 07 de maio, às 16h, horário de Brasília, no Estádio do Morumbi, na capital paulista. Confira onde assistir o jogo do Inter hoje ao vivo e todos os detalhes do embate.

O Tricolor ocupa a nona posição com quatro pontos, enquanto o Inter vem na sexta posição com sete.

Globo vai transmitir jogo do Inter hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Inter hoje e São Paulo na rodada do Brasileirão neste domingo. O duelo tem início às quatro da tarde, horário de Brasília. Também dá para assistir no Premiere.

Na TV aberta, a emissora transmite a partida com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho nos estados de SP, RS, MS e PE de graça.

O Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura, também vai passar o duelo na rodada do Brasileirão. Mas só quem é cliente do Premiere pode assistir no canal pago.

Como assistir Internacional online hoje

Além de acompanhar a partida na televisão, o torcedor também pode curtir o jogo do Inter hoje na internet. Quem mora nos estados de SP, RS, MS e PE pode acessar o GloboPlay de graça, sem precisar ser assinante.

Entre no site (globoplay.globo.com), clique em "agora na TV" e faça o cadastro na Conta Globo de graça. Daí, retorne ao menu de canais ao vivo e assista a Globo em tempo real. O serviço funciona de acordo com a localização.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Escalações de São Paulo x Internacional

Como São Paul e Internacional não possuem desafios no meio da semana em competições internacionais, os treinadores Dorival Júnior e Mano Menezes vão escalar os titulares neste domingo.

O Tricolor não tem Ferraresi, Talles Costa, Igor Vinícius, Wellington Rato, Galoppo e Erison. Para Mano, técnico do Inter, os atletas Gabriel e Aranguiz são baixas.

São Paulo: Rafael; Arboleda, Beraldo, Caio, Rafinha; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Gabriel Neves, Michel Araujo; Marcos Paulo e Calleri.

Internacional: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Renê, Rodrigo Moledo; Johnny, Gustavo Campanharo, Alan Patrick; Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano.

Arbitragem

A escala da CBF deu para Braulio da Silva Machado a responsabilidade de apitar o jogo do Inter hoje contra o São Paulo na rodada do Brasileirão. Os auxiliares vão ser Bruno Boschilia, Henrique Neu Ribeiro e o quarto árbitro Thiago Luis Scarascati.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável é Igor Junio Benevenuto de Oliveira, da FIFA.

