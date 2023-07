Quem vai transmitir o jogo do Flamengo hoje x Galo no Brasileirão - 29/07

Quem vai transmitir o jogo do Flamengo hoje x Galo no Brasileirão – 29/07

O jogo do Flamengo hoje vai ser contra o Atlético Mineiro em confronto da 17ª rodada do Brasileirão neste sábado, 29 de julho. A partida vai ser no Independência, em Belo Horizonte, com espaço para receber 23 mil pessoas e terá a transmissão na TV a partir das 21h.

Luta do Poatan hoje vai passar na Band?

Qual canal vai transmitir o jogo do Flamengo hoje ao vivo

Ligue a televisão nos canais Sportv ou Premiere para assistir o jogo do Flamengo hoje contra o Galo a partir das 21h, horário de Brasília, em todo o território nacional. Por causa do horário, nenhuma emissora aberta vai exibir o duelo neste sábado.

Você vai acompanhar a partida com a narração de Rogério Corrêa ao lado dos comentaristas Junior e Henrique Fernandes. A novidade é o Sportv 4K, disponível para quem é assinante Sky, Claro ou 'Globoplay + canais ao vivo' à disposição a imagem e o som em ultra HD.

Flamengo e Atlético Mineiro cultivaram uma rivalidade por protagonizarem as decisões do futebol nos últimos anos, somando oito títulos juntos. O Galo vem de derrota para o Grêmio e por isso o treinador Felipão deve mudar a escalação para Everson; Mariano, Guilherme Aranara, Jemerson, Maurício Lemos; Edenilson, Battaglia, Igor Gomes; Pavón, Paulinho e Hulk.

O favoritismo está do lado do Flamengo depois de derrotar o Grêmio no meio da semana por 2 a 1, na semifinal da Copa do Brasil. Sampaoli não terá Ayrton Lucas, David Luiz, Rodrigo Caio e Pulgar, por isso vai escalar Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir jogo do Flamengo hoje: Sportv e Premiere

Por que o jogo vai ser no Independência?

O Horto vai ser o palco do jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo neste sábado, com mando de campo do clube mineiro na 17ª rodada do Brasileirão. Neste fim de semana o Mineirão recebe o show de Tiaguinho, o projeto 'Tardezinha', e por isso não pode realizar partidas de futebol.

O Atlético divulgou que mais de 18 mil ingressos foram vendidos para o duelo deste sábado contra o Flamengo no Independência, em Belo Horizonte. Os ingressos estão à venda por R$ 30 até R$ 217,00 entre diferentes setores no estádio.

Acesse www.ingressos.galonaveia.com.br para compra o ingresso do jogo do Flamengo hoje e Galo, preencha o cadastro e compre o ticket.

Guia de formulário para Atlético MG x Flamengo

Os cariocas vão tentar buscar os três pontos para chegar longe na competição e tentar brigar pela liderança do Brasileirão. Já o Atlético não vence há seis partidas da competição, com troca de treinadores e problemas em campo e fora de gramado, então os mineiros vão fazer de tudo para deixar o Independência com a vitória.

ATLÉTICO MG:

Julho, 2023 - Grêmio 1 x 0 Atlético MG

Julho, 2023 - Goiás 0 x 0 Atlético MG

Julho, 2023 - Atlético MG 0 x 1 Corinthians

Julho, 2023 - Atlético MG 2 x 2 América MG

CORINTHIANS:

Julho, 2023 - Grêmio 0 x 2 Flamengo

Julho, 2023 - Flamengo 1 x 1 América MG

Julho, 2023 - Fluminense 0 x 0 Flamengo

Julho, 2023 - Athletico PR 0 x 2 Flamengo

Leia também:

Após perder para França, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo Feminina?