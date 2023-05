Quem vai transmitir Sport hoje x Tombense na Série B ao vivo - 10/05

O Sport hoje recebe o Tombense em partida atrasada da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 10 de maio, às 21h30 (Horário de Brasília). A bola rola na Ilha do Retiro, em Recife, com transmissão ao vivo para todo o país.

Com quatro pontos cada, Sport e Tombense, em 14º e 15º colocação respectivamente, buscam a vitória para se afastarem da zona de rebaixamento.

Onde vai passar jogo do Sport hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Sport hoje nos canais SporTV e Premiere, além da plataforma de streaming GloboPlay para assinantes ao vivo.

Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o confronto entre Sport e Tombense nesta quarta-feira. O torcedor tem que ser cliente das operadoras por assinatura para assistir ao vivo.

Também dá para sintonizar na internet pelo aplicativo do GloboPlay. Quem é assinante pode conferir no computador ou no celular, Android e iOS, tablet, smartv e videogames.

Horário do Sport hoje: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Escalações de Sport x Tombense

Depois de não conquistar o título da Copa do Nordeste o Sport foca as suas atenções na Série B. O técnico Enderson Moreira continua sem Paulinho, Facundo e Eduardo. Do lado do Tombense, João Pedro foi expulso na última partida e por isso cumpre suspensão.

Sport: Renan; Rafael Thyere, Ewerthon Diógenes, Sabino, Igor; Fabinho, Ronaldo, Edinho; Matheus Vargas, Luciano Juba e Vagner Love.

Tombense: Felipe Garcia; Pedro, Roger Carvalho, Guilherme Oliveira Santos, Wesley; Bruno César, Jaderson, Frizzo; Egídio, Franco e Felipe.

Chances de rebaixamento

É fato que a Série B está apenas começando, com cinco rodadas realizadas até aqui. Mesmo assim, os ânimos e a curiosidade do torcedor sobre quem pode ser rebaixado estão em alta.

No momento ocupam a zona de rebaixamento os times Londrina, Juventude, CRB e ABC, em ordem do primeiro para o lanterna na tabela. De acordo com o estudo atualizado diariamente pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o ABC é quem tem mais chances de rebaixamento, com 49,4%.

O Juventude é o segundo com mais chances, com 42.0%, enquanto o CRB tem 37,3%. A Ponte Preta, mesmo fora da zona de rebaixamento, também tem chances com 30.3%.

O retrato final dessa rodada 5 ficou assim!#BrasileiraoBetano pic.twitter.com/5XJq4wE8KB — Brasileirão Betano - Série B (@BrasileiraoB) May 9, 2023

Próximo jogo do Sport

Após cumprirem a partida atrasada nesta quarta-feira, Sport e Tombense voltam a jogar no fim de semana pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Tombense joga no sábado, 13 de maio, às 18h15, contra o Ceará no Estádio Presidente Vargas. Já o Sport voltará aos gramados na segunda-feira, 15 do mesmo mês, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, às 20h, horário de Brasília.

