5 mudanças na arbitragem para o Brasileirão para 2023

Conheça as novidades no apito para o Campeonato Brasileiro

Na quarta-feira, 5 de abril, o presidente da comissão de arbitragem da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Wilson Seneme, divulgou as novas recomendações para a arbitragem durante o Campeonato Brasileiro de 2023. Dentre as novas alterações há a adoção da comunicação da decisão do juiz após revisão no VAR para todo o estádio. Os jogos começam dia 15.

Quais são as novas regras da arbitragem no Brasil em 2023?

Veja o que muda para a arbitragem do Brasileirão desse ano:

1. Áudio e Imagem no Telão

A divisão de elite do futebol brasileiro terá algumas novidades nesta temporada. A primeira será a divulgação do áudio e imagem do árbitro para todo o estádio sobre sua decisão após checagem no VAR. Isso vale para penalidade máxima, cartões e gols anulados. Essa regra já foi vista nos gramados da Copa do Mundo de 2022. Quem acompanhar o jogo pela TV também terá o áudio e a imagem exibidas.

2. Mais minutos nos acréscimos

Outra inovação que foi estreada no mundial de seleções e será implementada nos campos brasileiros será em relação aos acréscimos. Tempo perdido com comemorações de gol e com a marcação de um pênalti será compensado após os 45 minutos. A famosa “catimba” também entra nessa pauta e será outra “perda de tempo” reembolsada.

3. Número de jogadores no aquecimento

Mais uma novidade: Apenas 6 atletas poderão aquecer fora do banco de reservas. Isso é uma tentativa para melhor controle do juiz e seus assistentes em caso de reclamação, com o objetivo uma punição mais facilitada. A quantidade de atletas no gramado será se responsabilidade do preparador físico de cada equipe.

4. Linha de impedimento sobreposta

Se o jogador de ataque estiver na mesma linha que o último homem da defesa adversária não haverá impedimento. Ou seja, se estiverem na mesma linha, a vantagem é do time que está atacando.

5. Reclamações e perturbações mais punitivas | arbitragem

Aquela pressão em cima do juiz que os jogadores fazem quando o árbitro está checando um lance no VAR terá punição de cartão amarelo. Caso o atleta persiga o dono do apito até a cabine do assistente de vídeo, receberá cartão.

Onde assistir o Campeonato Brasileiro?

Na TV aberta, a opção para assistir ao Brasileirão é a Rede Globo. Por lá, as transmissões acontecem nas partidas de quarta-feira à noite e domingo a tarde. Já nos canais por assinatura existem dois caminhos: Sportv e Premiere.

Youtube e na Twitch o canal “CazéTV” exibirá todas as partidas de mandante do AthleticoPR no Youtube e na Twitch. Naquele o preço para acesso ao serviço é de apenas R$1,99 por mês. Na roxinha o custo é de R$7,90 mensais. Assinantes do “Prime Video” não precisam pagar a taxa e tem acesso livre ao serviço.

Vale lembrar que o app Globoplay (disponível para IOS e Android) transmite o sinal da Globo de forma gratuita. Caso você tenha a assinatura do Sportv e Premiere, o streaming é uma alternativa para acompanhar as partidas do Brasileirão.